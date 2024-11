Sparta vs. Baník: hrubé chyby i nouze na křídlech. Vzniká velká čtyřka?

Ligová forma Sparty je děsivá! Z posledních pěti zápasů vyhrála jediný, a to 2:1 proti Liberci. Jinak nestačila postupně na Olomouc, Slavii, Plzeň a naposledy Baník (do toho ještě výprask 0:5 od Manchesteru City v Lize mistrů). Tím v tento moment udělala výrazný úkrok od možného zisku tří titulů v řadě. „Ano, je to vzdálené,“ přiznal Filip Panák, kapitán letenského týmu. Vždyť po víkendu může ztráta na vedoucí Slavii narůst na dvanáct bodů.

Sparta má problém. Vždyť část tribuny za letenskou lavičkou se výrazně zaplnila, víc než obvykle. Kairinen proti Baníku nehrál kvůli karetnímu trestu, ovšem další jsou mimo kvůli zranění. Do jedné řady se vedle sebe poskládali Veljko Birmančevič ( spekuluje se o možném vyřazení ze sestavy ), Indrit Tuci a Lukáš Haraslín, ještě mezi nimi scházel Angelo Preciado – měl by chybět několik týdnů. „Doufám, že jednoho z nich bychom mohli vidět ve středu proti Brestu na střídačce. Ale jméno neprozradím,“ řekl Friis.

Vznik velké čtyřky?

Baník už ztrácí na Spartu jediný bod, dotírá na ni. Znamená jeho výhra na Letné potvrzení faktu, že se z velké trojky vládnoucí lize léta stává pomalu ale jistě čtyřka? Vždyť postavením Ostrava do věhlasné skupiny patří.

„Víme, kde jsme. Nedávno jsme prohráli doma s Plzní, ale znovu budu tvrdit, že jsme ten zápas neodehráli zle. Ale v defenzivní činnosti jsme byli tentokrát lepší, navíc jsme si vypracovali dostatek situací, které jsme měli řešit lépe,“ nepouštěl se do velkých prohlášení trenér Pavel Hapal, byť mohl slavit výhru na Letné. „Mluví se o první trojce, teď o čtyřce, ale my opravdu jdeme zápas od zápasu, teď máme doma Duklu. Nebyl jsem zklamaný, že nám v domácím utkání Plzeň odskočila, protože jich je do konce ještě spousta. Samozřejmě mám nějaký sen, přání, ale pořád si myslím, že budeme ještě potřebovat nějaké změny v kádru, mužstvo do budoucna zkvalitnit,“ doplnil.

V zimě na to bude příležitost.