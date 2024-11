Pohádal se Birmančevič s vedením? Je zraněn na šest týdnů, reagoval Friis

I Pavla Hapala, trenéra Baníku, překvapilo, že nenastoupil. Sparta nenasadila do šlágru kola, sobotní večerní ligové klasiky, Veljka Birmančeviče. Možná také kvůli absenci klíčové osoby padla doma 1:3 - a to jednoznačně. Co je za omluvenkou pro srbského kanonýra? Kolují dvě verze, oficiální zní: zranění.