Rada: Hořká prohra, jsme moc hodní. Jorginho? Teď se o něj nezajímám

Kdybychom hledali vyrovnaný duel, ten proti Boleslavi byl ukázkový příklad, že?

„Ale my máme nulu. Vstoupili jsme do zápasu dobře. Po stranách jsme dokázali soupeře přečíslovat. Řešení šancí pak bylo špatné. Nejsme v těch situacích klidní. Hosté pak byli lepší. Ta standardka byla docela daleko, ale musím smeknout, že Ladra to kopnul nádherně a Suchý byl neobsazený. Jak říkám, dostat gól ze standardky je nepříjemné. Jsme moc hodní.“

Kdybyste dnes vyhráli, na Mladou Boleslav se dotáhnete. Mysleli jste na to?

„Byla to motivace navíc. Sledovali jsme jejich zápasy. Byl jsem dokonce osobně na Bohemce, když tam hráli. Je dobře, že se o tom i sami hráči baví a motivuje je to. Sama Boleslav se musí divit, že má těch bodů tak málo. Měli jsme na to dneska aspoň remizovat.“

Jak vnímáte výkon Filipa Matouška, který zaskakuje za zraněného Tomáše Vondráška?

„Na Slavii je to těžké před takovou kulisou. Myslím si, že v obou utkáních obstál, i když některé věci ještě řeší nezkušeně. Někdy to může vzít víc na sebe. Je to ale náš hráč, který se loni vyhrál v Příbrami. Teď jsme si ho nechali doma a je dobře, že do ligy zapadá někdo další z naší líhně. V závěru už toho měl plný kecky a chytaly ho křeče.“

A jak to tedy vypadá s marodem Vondráškem?

„Zkoušeli jsme ho už v tréninku minulý týden, ale pořád sval cítil. Pokud máte svalové zranění, tak je to zbytečné riziko, dokud není hráč stoprocentní. Teď se nám zranil i Pech, který se zranil necelé dva dny před zápasem. Je pak lepší nechat je odpočinout, aby byli mimo týden a ne potom dva měsíce.“

Návštěva byla spíše slabší. Hrálo se od 13.30. Jak vidíte tyto brzké starty zápasů?

„Děti měly protažený víkend. Dušičky jsou navíc tradiční svátek, který lidi drží. Asi se dalo čekat, že ta návštěva nebude tak vysoká. Čas zápasu určuje televize, která to platí. Dokud bude platit, musíme hrát i dopoledne. Třeba v Německu hrajou bundesligu v půl čtvrté, možná druhá liga hraje od půl druhé. Nevím, jestli u nás je to ten pravý ořechový čas, aby lidi přišli. Musíte program přizpůsobit tomu utkání, snídáte, ale pak už neobědváte před zápasem. Ani nevím, jestli je sledovanost v půl druhé taková, že se to televizi vyplatí. Někdo řekne, že až bude větší zima, tak je to tak brzy dobře. Osobně mám určitě radši, když se hraje víc odpoledne nebo v podvečer.“

V této fázi soutěže máte náskok deseti bodů na České Budějovice. Dýchá se vám lépe, i když třeba Dukla prohraje?

„Já vím, ale deset bodů v tříbodovém systému nejsou moc. Můžou dvakrát za sebou vyhrát a máte je zpátky. My ale nekoukáme na Budějovice ani na někoho jiného. Musíme sami dělat body. Třeba ten bod, který jsme proti Boleslavi ztratili, nás může jen mrzet. Pro nás je ale každé utkání těžké.“

Myslíte to tak, že se více ukazuje ten cejch nováčka po jakési prvotní euforii z postupu?

„Pomalinku si hráči na ligu zvykají. Podle mého naše výkony odpovídají tomu, že ligu hrát můžeme. Někdy neproměňujeme šance a zkušené týmy to dokážou. Musíme jít postupně. Chtěli bychom mít víc bodů, ale to chce každý. Prohra s Boleslaví je hořká. I kluci v kabině byli hodně skleslí. Musíme se napumpovat v týdnu a jet na Baník s čistou hlavou. Pomalu se hráči přesvědčují, že můžou hrát s každým. I se Slavií jsme to odehráli důstojně, i když jsme prohráli 0:3.“

Mluví se o tom, že od listopadu má na Julisce trénovat nová posila z Portugalska Jorginho, který by měl přestoupit v lednu z finské ligy. Můžete k němu něco říct?

„Ty informace tady proběhly. Ještě se to řešilo za Pepy Jinocha (bývalý sportovní ředitel Dukly). Já se o to tolik nezajímám. Registroval jsem, že se to objevilo v médiích. S hráčem jsem nemluvil, takže čekám, až se doladí administrativní věci. Víc vám neřeknu, protože se soustředím na tým, který tady teď máme. A co bude v zimě? Uvidíme.“