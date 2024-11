Jablonecký Brazilec na scéně. Samba? Spíš Pavel Horváth, usmíval se Kozel

Podobně jako ostatním hráčům domácích se mu pod nosem v rámci osvěty o rakovině leskl pod nosem knír. Utkání s Teplicemi ale bylo pro Dudua Nardiniho speciální ze zcela jiného důvodu - poprvé od svého letního přesunu na sever Čech naskočil do základní sestavy. A hned si to okořenil gólem.

Kdo od Brazilce čekal nějaký slalom mezi protihráči, pletl by se. Před Nardinim po zkratu brankáře Richarda Ludhy, kterému vypadl balon, zívala prázdná brána. Načasování bylo ale brilantní. „Po půli, kdy měly Teplice šanci se nadechnout, jsme utkání definitivně rozhodli,“ řekl Luboš Kozel o brance na 3:0.

Teploty na Střelnici se už nebezpečně blížily k nule, ale na sedmadvacetiletém střeďákovi nebylo vidět, že byl ještě před pár dny v Jižní Americe. S těhotnou manželkou sice bydlí od začátku sezony v Jablonci, ale po dlouhém rozhodování si vybrali porod v Brazílii. Vše proběhlo úspěšně – záložník, který má i italské kořeny, přivítal na svět dceru.

„Jsem rád, že to zvládl, hrál prvně v základu, to není jednoduché, navíc tady minulý týden nebyl. Ale říkal jsem mu, že může být uvolněnější, že to mají s manželkou za sebou a určitě se to projeví na výkonu. Plno věcí má nadstandardních,“ řekl Kozel.

Co přesně? Brazilskou sambu ani sprinty nahoru dolu nečekejte, Nardini dobře volí, zda udělá krok navíc. Po konci sezony, kterou odehrál za kyperský Othellos, měl pár kil nahoře, které musel srazit v přípravě. Techniku kopu má ale podle jabloneckého kouče srovnatelnou s legendou české ligy.

„Není to dříč, proti kterému bolí hrát. Spíš mi připomíná Pavla Horvátha. Má geniální levačku, vidí průnikové přihrávky na čtyřicet metrů, ale není tak dynamický. To Pavel také neměl, ale o to rychlejší je někdy myšlenkou. Má i výbornou střelu za vápnem,“ vyjmenovával Kozel. Plná kabina jako Horvátha ho ale není. „Je to spíše tichý kluk, musí se naučit češtinu,“ prozradil Jan Chramosta.

Cestu do základní sestavy ale bude mít i po úspěšně zvládnuté premiéře náročnou. Duo Beran-Nebyla dosud patří k těm nejlepším středovým dvojicím v lize a nemělo by se na tom nic dál měnit. „Pořád je lepší, když máme varianty, někdo může zaskočit a absence není cítit. Když ti, co hrají, budou hrát dobře, ostatní musí čekat na šanci. Na některých postech je tu velká konkurence a hráči nám zatím moc nevypadávají,“ dodal Kozel.

Ačkoliv tak dostal od spoluhráčů v šatně interní ocenění pro hráče utkání, na další šanci si bude Nardini muset počkat. Teprve druhý Brazilec v historii Jablonce o sobě ale rozhodně dal vědět. Aby zanechal takovou stopu jako Daniel Rossi, startů bude muset přidat ještě o stovku víc.