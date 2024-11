Frťala: Musíme hrát jednoduše, ne jako Barcelona. Kdy se vrátí Gning?

Cestu za vítězstvím Teplice Jablonci hodně usnadnily. Po slibném startu dostaly v desáté minutě gól a od té doby se nedokázaly dostat zpátky do hry. „Musíme víc bojovat. Nemůžeme chtít hrát jako Barcelona nebo Manchester City. Na to nemáme tým,“ reagoval na výkon svých svěřenců trenér Zdenko Frťala. Po zbytečném gólu na 3:0 hned v úvodu druhého poločasu už se zápas vlastně jenom dohrával a Teplice zůstaly uvězněny na čtrnácté příčce Chance Ligy.

Prvních deset minut jste dominovali. Pak ale opět přišly individuální chyby, jak se vám to hodnotí?

„Těžce. Místo abychom opakovaně šli do vedení, pak s tím zápasem něco dělali, tak po prvním gólu jsme nebyli pro domácí nebezpeční, co se týče útočné fáze a místo toho jsme byli nebezpeční sami pro sebe v defenzivě. Při vší úctě k soupeři, jsme mu to dnes hodně usnadnili.“

Stále chybí Abdallah Gning a Mohamed Jásir. Máte už nějaké zprávy o tom, kdy by se mohli vracet?

„Nechci se po tomhle utkání bavit jenom o nich. Šanci dostali další ofenzivní hráči a měli příležitost se ukázat. Dneska jsme prohráli 90 % útočných soubojů, to se nedá myslet na úspěch. Nejsme v soubojích dost agresivní a chytří. Vítězství domácích je naprosto zasloužené. Doufáme, že Gning a Jásir by se mohli vrátit snad po reprezentační přestávce, ale opravdu nevím, jak se to bude vyvíjet, protože ta zranění jsou, jaká jsou. Máme ale i další hráče, ale ti zatím nejsou schopní je nahradit.

Pramenily individuální chyby z toho, že sebevědomí hráčů není dostatečné?

„Není důvod nemít sebevědomí. To jsou alibi, které vůbec nepřijímám. Do zápasu jsme vstoupili aktivně a Jablonec to hrál chytře ze středního bloku a čekal na chyby. Možná jsme chtěli hrát jako Barcelona nebo Manchester City, ale my takový tým nemáme. Musíme hrát jednoduše, ať už se to divákům líbí, nebo ne. Tohle není tým, který by dokázal soupeře přehrát. To je realita. Pak jsme udělali pár zkratovitých rozhodnutí. V závěru jsme pár šancí měli, ale ta kvalita u nás není taková, abychom je dokázali proměnit. Soupeř nás za to pak nekompromisně trestá.“

Před časem jste při výsledkové krizi mluvil o „černých myšlenkách“, potom se to zlepšilo, ale teď vám řetěz opět spadnul. Nevrací se vám nyní ty myšlenky?

„Teď určitě nejsem ve stavu, abych měl tyhle myšlenky. Na hráčích je určitě vidět snaha. Opticky to vypadá, že se dokážeme dostat k vápnu soupeře, ale tam nevystřelíme ze střední vzdálenosti. Byla tam jedna situace, kdy to hrozilo šancí, ale je to špatné. Bavíme se o tom, vyhodnocujeme si to, bohužel hráči si asi neuvědomují, že soupeř je na nás připravený a ví, do jakého rizika naši stopeři chodí. Nechci je ale nijak zatracovat.“

Čeká vás zápas proti Českým Budějovicím, který musíte zvládnout za každou cenu, je to tak?

„Zápas s Budějovicemi bude důležitý, abychom dokázali prolomit prokletí, nebo domácí neúspěchy. My jsme to zase nezvládli a zápas s Budějovicemi musí vypadat úplně jinak, především co se týče ofenzivy a produktivity. Musíme se také vyvarovat osobních chyb, bez toho to také nepůjde.“