Vitík jako symbol zmaru, ale… Propad Sparty jde (hlavně) za Friisem

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Ano, Tomáš Sivok, manažer A týmu, o něm prohlásil, že jednou by měl být kapitánem Sparty, obdivuje, jak jde do každého duelu nastavený, baží bo vítězství, což je pocit, kteří mají někteří jeho spoluhráči v posledních týdnech značně zeslabený. Jako kdyby jim postup do Ligy mistrů otočil knoflíkem zvaným volume.