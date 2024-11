Hapal po triumfu na Spartě: Mám určitý sen, ale potřebujeme ještě...

Po deseti letech vyhrál Baník na Spartě. Zaslouženě 3:1. Zasadil mistrovi další ránu, už na něj dotírá na jediný bod. Přitom trenér Pavel Hapal a jeho spolupracovníci zakazovali hráčům myšlenky na to, že Letenští nejsou v nejlepší herní ani psychické kondici. On jako kouč Ostravy zažil druhý triumf na letenském stadionu, radoval se už v září 2005. „To už je dějepis, ale euforie je stejná. Cesta domů bude veselá,“ vykládal.

Přijeli jste na Spartu vyhrát?

„Výsledek překvapil všechny, nejen mě. Ale na druhou stranu my jsme to fakt odpracovali dobře. Bude se asi psát, že Sparta není v optimální formě, ale my jsme je donutili hlavně v první půli k chybám. Měli jsme to ještě lépe dohrát. Ještě do poločasu se nám to podařilo otočit a čekali jsme, že ve druhé půli se ještě nějak urveme.“

Mysleli jste na to, že Sparta není v dobrém rozpoložení?

„Hlavně jsme o tom moc nemluvili, hráčům jsme kladli na srdce, že Sparta není v žádném útlumu, že Sparta je pořád Sparta a v domácím prostředí je silná. Ona to v určitých fázích předvedla, ale my jsme byli nachystaní.“

V čem jste vynikali?

„V hlavách i běžecky jsme vypadali výborně. Za první půli musím pochválit Matěje Šína, měl skvělé věci směrem nahoru, dopředu. K tomu se připojili všichni ostatní, dobře jsme bránili, soupeře nepouštěli do jednoduchých situací. Z toho vznikl výsledek.“

Pomohl vám fakt, že Spartě chyběli klíčoví borci?

„Nečekali jsme, že nebude hrát Birmančevič. Samozřejmě, chyběl Kairinen, Haraslín, to jsou velice důležití hráči. Jenže Sparta má ty posty zdvojené, někdy i ztrojené, další kvalitní hráče. Netřeba o tom přemýšlet. My jsme předvedli velice dobrý koncentrovaný výkon, směrem nahoru jsme byli aktivní, a proto jsme byli odměněni.“

V minulém kole se na třech gólech v Pardubicích podílel Filip Kubala. Proč před ním opět dostal přednost Erik Prekop?

„Šíňas šel do hry místo Tanka, trochu jsme změnili rozestavení, hráli jsme s dvěma podhroty, s Ewertonem a Šínem. Tím pádem jsme potřebovali nahoře trošku soubojovějšího útočníka, bylo to prostě takové naše rozhodnutí. Ale Filda do toho jako střídající dobře vstoupil, měl i gólovku, i když neproměnil.“

Opět jste vsadili na trojku vzadu, do které se nevešel Matěj Chaluš. Proč?

„Chali nám odehrál pohárový zápas, přesto jsme se rozhodli, že dáme do středu Michala Frydrycha, který odehrál výborný zápas, byl koncentrovaný, zvládl spoustu soubojů. Karel Pojezný a Uchenna hráli ve trojce pravidelně. Bylo to prostě naše rozhodnutí.“

Jste o bod za Spartou. Znamená vaše vítězství, že v lize už není jen velká trojka, ale velká čtyřka?

„Víme, kde jsme. Nedávno jsme prohráli doma s Plzní, ale znovu budu tvrdit, že jsme ten zápas neodehráli zle. Ale v defenzivní činnosti jsme byli tentokrát lepší, navíc jsme si vypracovali dostatek situací, které jsme měli řešit lépe. Mluví se o první trojce, teď o čtyřce, ale my opravdu jdeme zápas od zápasu, teď máme doma Duklu. Nebyl jsem zklamaný, že nám v domácím utkání Plzeň odskočila, protože jich je do konce ještě spousta. Samozřejmě mám nějaký sen, přání, ale pořád si myslím, že budeme ještě potřebovat nějaké změny v kádru, mužstvo do budoucna zkvalitnit.“