Panák: Titul je vzdálený. Mítinků byla spousta, každý by měl začít u sebe

Vypadalo to, že složitě hledá slova. Byť Filip Panák slavil v den zápasu s Baníkem devětadvacáté narozeniny. K nim dostal domácí porážku 1:3. Sparta je v krizi, vždyť za posledních pět ligových zápasů čtyřikrát prohrál. „Je snadné definovat, kde je chyba. Těžší je to přenést do praxe,“ zmínil kapitán českého mistra.

Jste zklamaný?

„Obrovsky.“

Ozýval se pískot fanoušků. Oprávněně?

„Myslím, že hráči, fanoušci i Sparta jako klub máme nejvyšší ambice. Když se nebudou doručovat výsledky, a bude se takhle hrát, nikdo nebude spokojený. My, ani fanoušci.“

Co se dělo v kabině po zápase? Klid, nebo se křičelo?

„Od všeho trochu. Každý hráč je jiný, někdo to potřebuje ze sebe dostat ven, někdo emoce drží v sobě. Ale každý ví, co se děje, že je to špatně. Po každém nepovedeném zápase je špatná atmosféra, ještě když jich teď bylo víc. Každý se snaží hledat, co by se mohlo zlepšit. Ale přenést to do praxe je těžší.“

Řešili jste situaci už po Plzni? Tomáš Sivok v klubovém rozhovoru řekl, že k vám promluvil.

„Mítinků po zápase s Plzní bylo spousta. Hned po něm byl jeden velký, pak několik malých a individuálních. Bavili jsme se o tom, kde je chyba. Je to lehké najít, ale těžší odstranit. Každý z hráčů by měl začít u sebe, tak to dělám já.“

Co konkrétně?

„Nemyslím si, že jsem dnes v tom zápase ukázal to nejlepší ze sebe. Já musím taky předvádět dobrý výkon, abych pomohl týmu.“

Z posledních osmi zápasů jste vyhráli pouze dva, ještě navíc v poháru proti druholigovému Brnu. Jste pořád ve hře o titul?

„Titul je pro nás momentálně vzdálená věc. Musíme se dívat zápas od zápasu, najít v sobě něco a zlomit to. Věci jsou jasné, lze snadno definovat, kde je chyba. Hlava je silná, ale předat myšlenku do noh je těžší, nedaří se nám to. Pereme se v tom sami se sebou.“

Co se děje?

„Máme spoustu ztrát, které nás stojí síly. Pak nám to nejde. Ale musíme jít zápas od zápasu a otočit situaci.“

Co se proti Baníku stalo?

„Začali jsme dobře, do penalty jsme hráli slušný zápas. Drželi jsme balon, ale udělali chybu a Baník srovnal. Pak jsme dělali to, co nás v poslední době provází. Měli jsme spoustu ztrát a pouštěli soupeře do brejku, v tom byla Ostrava silná. Pak jsme dostali druhý gól a bohužel si za druhou půli nevytvořili toho dost, abychom zápas otočili.“