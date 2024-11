Straka: Eliminovali jsme Hlavatého, ale taková nenávist... Chtějí nás zašlapat

Bod proti Liberci berete nebo s ohledem na průběh je to spíše ztráta?

„No, neberu ho, dneska to byla ztráta. Je to škoda, poněvadž bych si hrozně moc přál, aby byl mančaft odměněný za snahu, kterou v zápase ukázal. Nebyl to jednoduchý soupeř, kvalitní tým s odlišnými ambicemi, než máme my. O to víc mne to mrzí, že jsme to měli ve svých rukách a nedokázali jsme to jako ve většině utkání zlomit na naši stranu.“

K premiérovému vítězství nakonec nebylo daleko, řada situací byla gólových, jenže koncovka je pořád žalostná. Která z šancí vás mrzí nejvíc, byla to hned ta první Ekpaie, který ze dvou kroků snadnou hlavičkou vůbec netrefil branku?

„Víte, co? Když to vidíte z lavičky, tak to je velice těžký. Na druhou stranu si říkám, že to, co Ekpai nedal, to se nedá nedat. To už hraničí se vším možným. Sám si říkám, jak se tohle dá nedat. Zeptám se ho na to, jak to myslel, nebo jestli byl iritovaný gólmanem. Stačilo nastavit hlavu a zavěsit to. To by byla obrovská emoce nás všech, na to čekáme. Abychom to tady odlehčili, po těch všech negativních věcech, které nás tu v poslední době neustále bičujou. Všichni na nás vylévají svoje emoce, které jsou v mnoha případech neoprávněné. Mrzí mne to nejen za mne, ale i za všechny fanoušky, co dorazili na stadion. Chtěl bych jim moc poděkovat, po zápase to bylo fajn, že klukům zatleskali, i když to byl jen bod, aspoň tedy s nulou vzadu, to se cení. Jsem typ člověk, který si to neustále přehrává dokola a říká si, proč to tam nepadlo, proč jsme takhle reagovali.“

Přesto ale do přestávky fotbal nebyl z obou stran moc koukatelný, čemu to přikládáte?

„Bylo to z naší strany hodně nervózní. Tlak na kluky byl enormní. Není to jednoduché pod takovým tlakem hrát, navíc po těch všech možných vyjádřeních, to je složité. Kluci ukázali charakter, to se mi moc líbilo. Druhý poločas ukázal, že máme schopný tým, akorát chybí koncovka. Není to první zápas, bylo jich víc. Věřím, že až to tam jednou padne, tak to tam bude padat častěji. Teď jde o to, abychom tohle prokletí zlomili. Sám si říkám, jestli tam nahoře někdo něco má proti někomu, jestli někdo něco má proti mně nebo proti klubu. Když jsme šli na hřiště, tak jsem klukům říkal jednu věc. Jeden klub, jeden tým, jedno srdce. A ti, kteří to nepochopí, tak tu nemají co hledat. Ale bohužel ta třešinka na dortíček nebyla, budeme pracovat dál, tým má srdce, dokáže bojovat. Chtěl bych vyzdvihnout Janáčka, důvěru hrozně moc splatil, takže díky do Cehnic, odkud pochází.“

Pozitivem bylo pro Dynamo to, že jste druhou půli Liberec přehrávali a ke třem bodům jste měli blíže.

„Přesně tak, jsem rád, že odezva v kabině byla dobrá. O půli jsem klukům vytýkal některé nedostatky. Říkal jsem jim, ať to shodí ze sebe a nastaví hlavu. Když až moc chceš, tak to nejde, jsi v křeči. Děláš věci, které bys neudělal a my je dělali. Špatně jsme se pohybovali, moc jsme chtěli, ale byli jsme všude pozdě. Pak přišla změna v rozestavení na 4-1-4-1, tím jsme eliminovali Hlavatého, o kterého se postaral Čermák. Hlavatý je extrémně kvalitní, extrémně inteligentní kluk, mozek týmu. Tím jsme se dostali do hry, s tím souvisela větší hladovost jít do koncovky, víc se zapojovat po stranách. A taky si víc věřit na balonu, neustále obehrávat situace a čekat na mezery, to není chyba. Co jsme si řekli, kluci dokázali aplikovat na hřišti. Mentální stránka je důležitá, budu to do nich lejt, budu je povzbuzovat, aby si věřili a v koncovce byli lepší.“

Myslíte třeba závěrečnou šanci Adedirana, který se sám zjevil před Bačkovským?

„Jeho největší problém, ať už to bylo s Plzní nebo na Dukle nebo teď s Libercem, je to, že nemá daleko větší instinkt pro situaci. Mít ho, tak tu nesedíme se dvěma body. Jsem rád, že jsme udrželi nulu vzadu, bod uhráli, i když je to málo. Na tom se dá stavět.“

Některá řešení z obou stran postrádala hlavně v první půli prvoligové parametry. Souhlasíte?

„Je to pravda. Já fotbal hrál v Bundeslize, a i tam jsou hráči, kteří se dostanou pod tlak a neskutečným způsobem se podělají. Když nemáte sebedůvěru, děláte věci, které jste nechtěl. Nechcete udělat chybu, z tohoto pohledu to bylo kostrbaté, nemělo to kvalitu jako ve druhém poločase. Nedivím se jim, jsme pod enormním tlakem, totéž Radek Kováč, všichni známe prohlášení z Liberce, že chtějí hrát o nejvyšší příčky, o Evropu. Není to jednoduché, ale dokázali jsme se zvednout. Když to nacvičujeme na trénincích, tam to nemá chybu. Samotná realita je na hřišti a je kolikrát jiná.“

Dá se koncovka vůbec natrénovat?

„Co byste dělal v šanci, co byl Ekpai? Jak to chcete trénovat? Trefit ho čtyřikrát do palice tak, aby se odrazilo do brány? To se nedá natrénovat. Dá se natrénovat herní situace i zakončení. Ale je úplně jiné v tréninku a úplně jiné v samotné hře. Vemte si Šiguta, který mohl rozhodnout tři zápasy a my mohli mít klidně osm bodů. To je o tom, aby ten kluk zachoval nervy, uklidnil se a byl přesvědčený, kam to chce dát. Když se spojují myšlenky dvakrát, to je špatné a takhle to dopadá. Nevím, co dělal Ekpai, opravdu nevím. To se nedá omluvit ani hodnotit. Budeme dál na koncovce pracovat, děláme to hodně v tréninku. Kolikrát žasneme nad tím, jak je to super a přijde zápas a není schopný trefit bránu. Je to individuální záležitost hráče.“

Ale herně jste si dokázali, že můžete konkurovat většině soupeřům, když pomineme top čtyřku.

„Je těžké přesvědčovat hráče, když dostávají facky. Dostávají je po sportovní stránce, po verbální stránce, dostáváte facky z médií neskutečným způsobem. Neslyšel jsem nic pozitivního od těch pseudoborců, co tu hráli, že nám drží palce. Nikdo nám tohle neřekl. Já tu mluvil s kotelníky, kteří tu nebyli. Bylo nám vyčítáno, kdo všechno tu není. Já se všemi mluvil a nikdo nechtěl. Tak si každý si zameťte před vlastním prahem. Byli tu ti, kteří tu být chtěli a budou nám držet palce, ať se děje, co se děje. Jestli tu budu nebo nebudu, to je úplně jedno. Zažil jsem toho tolik… Ale takovou nenávist, co jsem zažil tady, to je jednička pro všechny. Kamaráda potkáš ve chvíli, kdy ho nejvíc potřebuješ, když seš na dně. A tady je to naprosto obráceně. Jako by nás chtěli zašlapat. Tady si nějakej frajer z Planý bere moje jméno do pusy, když v životě nekopal Bundesligu ani nehrál první ligu. A já musím toho frajera poslouchat, jak by to dělal jinak. A pak hraje s Kohinorem a dostanou doma čtyřku. Každý ať si dělá to, co dělá. Ale tohle je neskutečný paradox. Kluci chtějí makat, bojovat. Čočku dostali po Karviné, že takhle se prezentovat nebudeme. Chybí nám strašně malinko, abychom to tam dotlačili a zápasy vyhráli. Teď tu je tým, který chce, který má srdce.“

Podaří se přesvědčit kotelníky, aby se vrátili do ochozů Střeleckého ostrova?

„Rád za nimi půjdu, řeknu jim realitu. Co se tu stalo, nechci se vyjadřovat, to nejsou moje kompetence. Hodně nás to mrzelo, že kluci nebyli. Vím, že výsledky jsou tristní, nesu za to zodpovědnost. Jsem otevřený člověk a rád se k tomu postavím a vyjádřím. Nechám to na nich, ať si to zhodnotí sami.“