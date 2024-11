Jak na Plzeň? Baránkovi pomohl Svědík. Díky, Martine, vzkázal kouč

Kudy vedla cesta k úspěchu nad druhým celkem Chance ligy?

„Soupeři jsme nedovolovali chodit do rychlých brejků a znemožňovali jsme mu rozehrávku. Dobře pracovala trojice Juroška, Kozák, Blahút, doplňovali je střeďáci. Plzeň se hodně uchylovala k nákupům na dvojici Vydra, Adu. Až na nějaké momenty jsme i to dobře pokryli. Ve druhém poločase asi bylo jasné, že to rozhodne jeden gól anebo to skončí 0:0. Naštěstí jsme ho dali ze standardky my a přečkali jsme závěrečný tlak. Smrdělo to vyrovnáním. Možná by to bylo zasloužené, ale jsem rád za celý klub, že to dopadlo takhle. Můžeme se od toho odrazit.“

Jak jste změnili nastavení mužstva po krachu v Kroměříži?

„Asi nemělo cenu po klucích šlapat. Nic extra jsme neměnili. Jasně jsme si řekli, že jsme v tom všichni v klubu společně. Neříkám, že ten výkon ve středu byl ostudný, ostudný byl výsledek. Vzali jsme to tak, že se chceme odrazit ode dna a začít od věcí jako je důraz, intenzita, napadání. Možná je to taková jednodušší, ale přímočará a účelná hra.“

Pochválíte křídla Merchase Doskiho či Patrika Blahúta, kteří byli hodně aktivní dopředu?

„Takto jsme chtěli hrát. Krajní beci měli hodně podporovat ofenzivu. Merchas Doski to plnil víceméně na sto procent. Ndefe mohl v prvním poločase víc, ale po jeho straně zase Plzeň víc útočila. Takže si plnil víc defenzivní povinnosti. I střídající hráči do toho dali maximum.“

Už jste stihl pár slov s trenérem Martinem Svědíkem, který byl přímo na stadionu?

„V sobotu sledoval kousek tréninku, měl nějaké poznatky. Sestavu i taktiku jsme společně konzultovali. Tímto mu děkuju. Jsme rádi, že se vrátil na místo, kde to má rád a my jsme ho potěšili výhrou. Jeho návštěva na Plzeň byla dlouhodobě plánovaná. Bylo fajn ho vidět. Říkal jsem mu, ať přijede i v sobotu do Jablonce. (úsměv) Je to pořád takový můj mentor. I co se týká přípravy na přijímací zkoušky na profi licenci. Už po zápase jsme se spolu bavili. Něco jsme zhodnotili a určitě si zavoláme i v týdnu.“

Čekáte, že v repre pauze přijde k vám nový hlavní trenér?

„Mužstvo zůstalo bez hlavního trenéra. My jsme se o práci podělili. Jestli tady bude zítra nový trenér, to je otázka na vedení. Situaci beru tak, jak je.“