Slavia v Hradci: konec série, férový souboj titánů i hra na schovku

Video se připravuje ... Slavia sice po dlouhých jedenácti zápasech v Chance Lize poprvé klopýtla, ale díky ztrátám soupeřů si bodově dokonce polepšila. Při remíze 1:1 v Hradci Králové nejvíce zářili oba střelci – Lukáš Provod a Tomáš Petrášek. Domácí stoper podstoupil množství soubojů i s Tomášem Chorým, které následně na tiskové konferenci ocenil. Co dalšího nabídl závěrečný zápas 14. kola?

Konec historické série Bylo to fantastické období. Herně sice zpočátku Slavia neohromovala, ale dlouhou šňůru výher započala už v červenci. Uběhlo několik měsíců, teploty spadly z třicítek blízko nule a série se zastavila na čísle jedenáct. „Na jednu stranu to bolí, podobné statistiky se poslouchají hezky. Ale nesoustředíme se na ně. Kdybychom přišli díky této ztrátě později třeba o titul, bolelo by to určitě víc,“ řekl jasně Lukáš Provod. Slavia tak pouze vyrovnala klubový rekord ze sezony 1999/2000, který tehdejší tým nasbíral během skvělého jara. To je něco pro pamětníky, na hřišti se proháněl Luděk Zelenka, Pavel Horváth či Tomáš Došek, v bráně chytal Radek Černý. Skoro by se zdálo, že týmu nic nechybělo, ale jedna naprosto klíčová věc ano. Titul. A k tomu současný tým sebevědomě kráčí.

Provod přidal produktivitu Už od začátku sezony je jasné, že Lukáš Provod v nejlepší formě před zraněním je zpět. Bylo by těžší hledat utkání, kdy nebyl nejlepším nebo alespoň mezi nejlepšími slávisty. A navíc konečně přidává to, co mu kouč v minulosti vyčítal – body. Se svým druhým gólem a pěti asistencemi navrch je český reprezentant na děleném čtvrtém místě nejproduktivnějších hráčů v lize. O příčku se dělí s dalšími dvěma slávisty – Tomášem Chorým (5+2) a El Hadji Malickem Dioufem (5+2). „Kdybych věděl, z čeho pramení jeho forma, tak to naliju do dalších hráčů,“ smál se po zápase Trpišovský. „Ale ofenzivní hráči se teď víc chrání, dřív to bylo jednoduché – kdo leží, neběží. Typologicky mu to vyhovuje,“ nabídl další pohled.

Férový souboj titánů Tomáš Chorý v posledních týdnech schytal lehkou kritiku za padání. V pořadu Tiki Taka mu to vytkl hokejista Patrik Eliáš, po zápase s Duklou kouč Petr Rada. Nový zápas, nový příběh. Hradecký obr Tomáš Petrášek s Chorým podstoupil v utkání řadu soubojů a po skončení zápasu naopak slávistické útočné eso ocenil. „Chorý je momentálně nejlepší útočník s českým pasem. Sice dvakrát zakončil a měl asistenci, ale všichni jsme to s ním zvládli. Cením i Tomáše, nesnažil se nahrát žádný faul, šel do toho všeho naplno, ale férově,“ řekl střelec jediného, ale zásadního gólu domácích. A se správným sebevědomím dodal: „Upřímně si myslím, že Tomáš nebyl moc připravený na to, co ho čeká.“

Lingr se hledá Kdyby se ho Jindřich Trpišovský v Jablonci rozhodl střídat o minutu dříve, Ondřeji Lingrovi by po jeho návratu z Nizozemska svítila u jména bilance 0+0. Přestože pět z osmi posledních utkání začal od úvodní minuty, nepodařilo se mu zatím najít produktivitu, která ho vždy zdobila. Proti Hradci byl extrémně blízko, přízemní balon Douděry ale z malého vápna vůbec netrefil. Nakonec byl první střídaným. Přesto našel Jindřich Trpišovský na výkonu svého oblíbence povedené věci, chybí mu pouze zmíněná čísla. „Kdyby měl 2+2, tak se možná bavíme jinak. Pořád je v pohybu, neúnavně tlačí na defenzivu soupeře. Jeho výkony jsou podobné, jako když odcházel, předtím ale body dělal. V první půli to byl náš nejaktivnější hráč směrem dopředu. Ale rozhodně má strop jinde,“ poznamenal kouč.