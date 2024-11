SMS od Papszuna, poklona Chorému. Petrášek po gólu Slavii: Jsem zpátky

Po vyrovnávacím gólu se zdálo, že místo hry na remízu chcete spíš Slavii dorazit. Věřili jste třem bodům?

„Řeknu vám jednu věc. Kapitán Petr Kodeš během zápasu skoro umíral, měl svalové problémy a křeče. Nevím, jak to dohrál, je to neuvěřitelný bojovník a pravý kapitán. Po zápase nám řekl, že si přál, aby rozhodčí nastavil co nejvíc, protože věřil, že Slavii dobijeme. Já jsem v tomhle trochu opatrnější, byl jsem upřímně rád, že to skončilo. Bod beru.“

Jak chutná gól Slavii?

„Velmi. Vrátil jsem se do Hradce, málokdo mě znal a začátky nebyly úplně jednoduché. Byl jsem po zápase u trenérů a poděkoval jsem jim, že mě podrželi po herním výpadku v Koreji. Že ocenění pro nejlepšího hráče putovalo do naší kabiny, je vizitka celého týmu, většinou míří do kabiny Slavie. Za gól jsem rád, splnil jsem sen svého dobrého kamaráda. Každý zápas sází, že dám gól, takže mě teď snad pozve na večeři.“ (směje se)

Na kolika procentech se tedy z hlediska herní praxe a návratu do formy cítíte?

„Po utkání mi napsal jeden takový člověk jménem Marek Papszun. Koukal na celý zápas a napsal mi, že jsem zpátky. A ten mě asi zná, takže si myslím, že zpátky jsem. Věřím tomu, že takové výkony budou pokračovat.“

Souboje s Tomášem Chorým byly ozdobou zápasu, jaké pro vás byly?

„Po zápase jsme si o tom s Tomášem povídali. Nejsem si úplně jistý, zda věděl, co ho čeká. Upřímně jsem si na něj věřil, že v silových soubojích budu dominovat. Nebylo to jednoduché, ale můj výkon byl dobrý. Chorý je v tuto chvíli nejlepší útočník v republice s českým pasem. Bohužel jsme mu tam dali trochu prostoru, měl dvě zakončení a asistenci. Ale všichni jsme s ním do toho šli naplno. Chci ale ocenit i Tomáše. Šel do toho také naplno, po chlapsku, v žádném souboji nechtěl nahrát faul, vše bylo férové.

Malšovická aréna byla vyprodaná, byl to pro vás velký zážitek?

„Byla to nádhera. Jsem i rád, že jsme si mohli zakřičet gól, ale já jsem upřímně nevnímal gólovou znělku. To je škoda, miluji tu písničku, byl to jeden z důvodu, proč jsem se do Hradce vrátil. Musím si to doma pustit.“ (směje se)