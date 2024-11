Hit Karviná. Aneb jak Hyský změnil tamní fotbal. Baví nás to, říká stoper

Když se prohraje a vidí, že jeho svěřenci nechali na place všechno, co mohli, Martin Hyský veřejně chválí. Celé mužstvo, konkrétní hráče a také protivníka. Třeba v sobotu Sigmu. Nevypadá jako bručoun, za něhož ho někteří považují. Je náročný, přísný, lpí na detailech. A drží se své filozofie, ačkoliv se zrovna nepromítne do výsledku. „Změnil to tady od základů. Troufnu si říct, že hrajeme jeden z nejlepších fotbalů v lize. I nás hráče to baví. Ta pečeť je od něho, on je faktor X,“ mínil stoper Dávid Krčík.

Devětačtyřicetiletý trenér má jasně danou cestu, z níž neuhýbá. Asi i proto začala Karviná po rozpačitém rozjezdu pravidelně bodovat a málokterý soupeř ji dokázal přehrát. „Jde to za ním,“ uvedl slovenský bek.