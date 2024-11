Janotka o mlze: Rád bych hrál zítra, ale nejde to. Slovácko dotahuje kouče

Když dorazí Slovácko do Olomouce, smrdí to průšvihem. Před rokem v prosinci se na neregulérních podmínkách na ledě a sněhu odehrála remíza 1:1, záložník Jan Navrátil si během rozcvičky na zmrzlém terénu poranil koleno. Tentokrát se utkání na Andrově stadionu odkládá kvůli mlze. „Všichni to vnímáme jako správné rozhodnutí sudích. Mně by se líbilo odehrát to hned zítra, ale není to možné kvůli televizi, pořadatelům, rozhodčím...“ komentoval trenér Sigmy Tomáš Janotka verdikt rozhodčího Jana Beneše. Náhradní termín? Buď 27. listopad, nebo 11. prosince.