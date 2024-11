Budějovice popravil geniální signál. Straka: Pění mi krev, je tam blokáda

Právě Daniel Trubač nasměroval Skláře k vítězství gólem na 2:0. Lišácky se odpoutal od zdi bránících hráčů a přijal podél ní Bílkovu kolmici. Zjevil se ve středu vápna a překonal Janáčka. Dohromady skórovaly Teplice po standardních situacích hned třikrát.

„Triviální individuální chyby, nedůraz, ukázaly se naše slabiny. Když tohle vidím, pění mi krev. Nepohlídáme hráče, který stojí vedle zdi. To se nesmí stát. Je to o hlavě, je tam blokáda. Nefunguje nám kombinovaná ani zónová obrana,“ hudroval českobudějovický kouč František Straka po prohře.

„Říkal jsem Míšovi Bílkovi, ať mi to dá do pravé nohy, chtěl jsem si tělem zakrýt Hubínka, což se do jisté míry povedlo, protože na tohle zeď málokdy reaguje. Pas přišel spíš na dlouhou nohu, střílel jsem krkolomně ve skluzu, ale jsem rád, že se Bílek nebál to takhle zahrát,“ zářil Trubač po akci s geniálním signálem.

27letý mozek teplické hry si po zápase s Dynamem oddechl: „Potřebovali jsme vyhrát, nejlépe vysoko. Nikdo to nečekal, každý si myslel, že to bude o jednom gólu. Standardkám se věnujeme, máme vysoké kluky, v týdnu jsme se ujistili, kde máme stát, a jak je kopat.“

Adediran? Vyříkali jsme si to

V utkání překvapilo, že Quadri Adediran zůstal původně na lavičce a na hrotu se bil osamocený Zdeněk Ondrášek. „Mysleli jsme si, že nastoupí od začátku Adediran, protože Ondy odehrál pohárový zápas s Táborskem. Příchodem Adedirana se jejich hra zjednodušila, hráli jen nákopy za obranu. Možná hostující trenér udělal chybu, to mi však nepřísluší hodnotit,“ zamýšlel se teplický kouč Zdenko Frťala.

„Rozhodli jsme se takto, v předešlých zápasech hrál od začátku, asi byl hodně smutný, že teď nezačal, snad ne uražený. Měli jsme spolu super rozhovor, není to jen o něm, ale o celém mančaftu. To jsme si vyříkali. Má potenciál a nyní opravdu makal. Po Trummerově zranění jsem s tím chtěl něco udělat, protože se mi to nelíbilo, neštymovalo. Potřebovali jsme do teplické obrany dát hráče, který se důrazem a přímočarostí prosadí, proto tam šel. Zároveň chci vyzdvihnout i Ondráška, uhrával těžké balony, s Adediranem byli nebezpeční,“ glosoval Straka.

Momentální rozpoložení Dynama vypadá beznadějně, Straka ale neplánuje nic vzdávat. „Potřebujeme to odšpuntovat. Potom se sebevědomí hráčů nastartuje, o šanci se porveme. Mrzí mě labilnost, proti Liberci, aspirantovi na evropské poháry, uhrajeme vzadu nulu. V Teplicích srovnáme na 2:2, ještě máme Čermákovu příležitost a najednou začneme přemýšlet nad tím, co kdybychom vyhráli. Místo toho, abychom využili momentum, tak jdeme dolů a sráží nás chyby. Utkání, která máme šanci vyhrát, musíme zlomit. Teplice nás předčily v důrazu. Čeká nás reprezentační pauza, budeme pracovat na nedostatcích a po zápase se Slavií nás čekají stěžejní duely s Pardubicemi a Mladou Boleslaví,“ vyhlíží klíčové příští týdny trenér outsidera soutěže.