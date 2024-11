Saňák o Pardubicích: Od Střihavky to bylo nekolegiální. Řekl důvody, proč...

Čekal, že v Pardubicích vydrží déle, ale po nedávném zápase s Baníkem byl odvolán. „Měli jsme sedm bodů, to je málo uznal,“ v rozhovoru pro Ligu naruby Jiří Saňák. Ohradil se však proti tvrzením, že tým je špatně natrénovaný, že mu schází kondice, což zmiňoval nový kouč David Střihavka. „Je to od něj nekolegiální,“ vzkázal Saňák.

Sám přidává své důvody, proč Pardubice nešlapaly, jak si představoval on a klubové vedení. Nejvíc ho mrzí, že přišel o partu lidí, s nimiž si rozuměl. „Týden je člověk jak po direktu. Nejhorší je, že žijete s lidmi, se kterými je vám fakt dobře. Nejvíc chybí vztahy, já s těmi lidmi byl víc než s rodinou. To je to nejtěžší,“ říká.

Šestačtyřicetiletý trenér vypráví také o asistentovi Marku Kuličovi, který skončil v Pardubicích spolu s ním, o překvapivém vyhazovu manažera Martina Shejbala, synovi fotbalistovi a pochopitelně také o tom, jak vidí svou budoucnost.