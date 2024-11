Tvrdík: Nejlepší Slavia, co jsem zažil. Diouf zřejmě odejde, co Oscar?

Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se Slavia šlape a předseda představenstva Jaroslav Tvrdík momentálně nemá příliš důvodů k obavám. „Cokoliv jiného než titul budeme považovat za zklamání,“ prohlásil odhodlaně v klubovém pořadu Totální podcast. Sám ale dobře ví, že tou největší výzvou bude udržení opor, jmenovitě Afričanů Oscara Dorleyho a El Hadjiho Malicka Dioufa. Co slávistický šéf řekl o přestupových plánech, rozšíření stadionu či novém revolučním přístupu k tvorbě dresů?

O dosavadním průběhu sezony „Máme deset bodů na našeho největšího soupeře z posledních tří let a osm na Viktorii Plzeň, je to začátek, který si přejeme a který směřuje k cíli, kterým je titul. Fanoušci si všimli, že jsme tomu obětovali zápas s Ajaxem, ve vedení klubu jsme tomu podřídili všechno. Cokoliv jiného než titul budeme považovat za zklamání. Máme skvělý tým, asi ten nejlepší, co jsem tu za devět let zažil. Koncentrace kluků na titul je absolutní."

O hektickém lednu „Bude to extrémně krátká příprava. Přímo ze španělské Marbelly poletí tým do Soluně, pak se vrátí zpět a pak přiletí do Edenu na poslední domácí zápas v Evropě a pak hned začíná liga. Odpočinku moc nebude, to je moje jediná obava. Měli jsme na přestupovém trhu vyhlédnuto pět hráčů, máme Divinea Teaha a se dvěma jsme v cílové rovince. Jsou to hráči, na kterých je v klubu shoda."

O udržení Oscara „Řešíme teď s Oscarem, za jakých podmínek by podobně jako Lukáš Provod byl ochoten zůstat a slíbit nám, že nejbližší dva roky budeme nabídky s chladnou hlavou odmítat. Jeho udržení je zásadní pro výkonnost týmu. Za zásadní považuji, že se nám podařilo vyřešit víza pro jeho rodinné příslušníky, trvalo to dlouho. Oscar z toho byl rozladěný, dvakrát ta víza byla zamítnuta. Za podpory členů vlády se to vyřešilo. Reálně hrozilo, že odejde do země, kde mu víza poskytnou bez problému. Taky mu přišel spoluhráč z reprezentace Divine Teah, což mu udělalo radost." Oscar Dorley vstřelil v aktuální ligové sezoně už druhou branku • Foto Pavel Mazáč / Sport

O možném odchodu Dioufa „Jeho příběh je krásný. Má mentalitu vítěze, kterou po hráči Slavie chcete. Podobně jako Ogbu si po trénincích přidává. Vyletěl jako raketa rychleji, než by se nám to asi hodilo, hraje na pozici, která je hodně žádaná. Necítíme se pod tlakem, že by hráč nebo agent chtěli přestoupit. Když mu vydrží forma a nezraní se, bude v lednu předmětem zájmu mnoha evropských velkoklubů. Když příjde nabídka z Premier League nebo top klubů v Evropě a bylo by nelogické ji odmítat, nemůžeme ji ignorovat. V jeho případě bych rád viděl přestupový rekord, případně aby nám ještě na jaro zůstal na hostování a pomohl nám s titulem. Na pozici levého beka už se intenzivně díváme, ale vhodný kandidát ještě není. Odchod Malicka může přijít v létě, ale může se to stát už v lednu."

O nových dresech „Slavia prodává kolem 6 tisíc dresů ročně, to je strašně málo. Takoví Rangers prodávají 200 tisíc. V této položce jsme se rozhodli udělat zásadní posun. V lednu přebereme fanshop, pustili jsme se do něčeho, co je evropský trend. Oslovili jsme umělce Pastu Onera a ten nám nedesignoval všechny tři dresy. Každý je na míru, mohli jsme si je udělat sami. Dodavatel dresu byl nejdříve skeptický, ale pak nám vyšel vstříc. Trochu riskujeme, mírně jsme posunuli klasický červenobílý dres. Představíme je po konci smlouvy s dosavadním dodavatelem, tedy na konci června." Poznámka redakce: Jak už dříve web iSport.cz informoval, novým dodavatelem dresů bude od příští sezony britská firma Castore.