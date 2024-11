Straka exkluzivně: Nejsem diktátor! Za Dynamo se modlím, fotbal je posláním

František Straka dostal nelehký úkol, který je zároveň velkým přáním. „Zachránit Budějovice je můj obrovský sen. Ani nevíte, jak moc bych si to přál,“ přiznává během zhruba hodinového povídání. Postupně se dostává do ráže, nebojí se diskutovat a vášnivě rozebírá svou pestrou fotbalovou kariéru. „Franta Straka není žádný záchranář, to ať si všichni uvědomí,“ říká.

Když vidíme nádherné VIP prostory, kde se spolu bavíme, a vůbec celé zázemí budějovického stadionu: Je to jedna z věcí, která vás nabíjí a motivuje chodit každé ráno do práce?

„Nejenom to. Poněvadž já jsem Budějičák, dokonce jsem tady vyrostl. Bydlel jsem tady na Lidické, to je kousek, nějakých 200 300 metrů od stadionu, a chodili jsme sem hrát. Tam, kde je teď parkoviště, byla škvára, s kamarády jsme tam chodili hrát na břevínka. Jsem moc rád, že jsem se vrátil zpátky ke kořenům, které tady v Budějovicích stoprocentně mám.“

Patří Dynamo do první ligy právě i kvůli zázemí, které je na poměry v Česku na nadstandardní úrovni?

„Je to super, máme tady všechno. Udělal se tu obrovský kus práce, vůbec nemůžeme porovnávat dřívější stadion s tím, co tady je dneska. Na stadionu hrála reprezentační jednadvacítka, jednou dokonce i áčko nároďáku. Je to tu kouzelné, jenom škoda, že se nám momentálně nedaří. Strašně moc bych si přál, aby se to změnilo, poněvadž si to tady všichni v klubu i ve městě zaslouží.“