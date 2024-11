Footcast: Sparta zvládne výroční zápas, málo gólů v Hradci a Slavia si zastřílí

Na začátku aktuální epizody se řešily výsledky českých reprezentací. Áčko postoupilo do skupiny A v Lize národů a „lvíčata“ se kvalifikovala na EURO U21. „Reprezentace udělala velmi cenný úspěch po nedobrém startu do skupiny, ale našla svou tvář a postupně získávala na sebevědomí. A tohle je projev, který jí může přinést úspěchy. Typologicky nemáme hráče, kteří by zvládli celý zápas dominovat na míči, ale dobrou organizací, zápalem a energií mohou pak vystoupit i individuální kvality. Na základě toho hráči získávali sebevědomí a v klíčových momentech byli efektivní. Věřím, že to není náš výkonnostní strop, ale rozhodně je tam vidět posun,“ řekl k posledním výkonům národního týmu Jakub Podaný.

Poté se pozornost přesunula na ligové stadiony a na zápas Sparty s Teplicemi. „Spartu čeká výroční zápas, klub slaví své 131. narozeniny a určitě si je nebude chtít zkazit nepovedeným výsledkem. Čekám, že svěřenci Larse Friise dobře potrénovali, na videu si pořádně rozebrali poslední nezdary a na Letné uvidíme hladový mančaft, který zaklekne na Teplice a nedá „sklářům“ vydechnout. Vysoký presing, spoustu pohybu, nabídky a zakončení přinesou domácím 3 body a uklidnění situace,“ takto tipuje průběh utkání David Sobišek.

Bývalý český reprezentant, hráč Plzně, Baníku nebo Boleslavi Václav Procházka se nejvíc těší na souboj Hradce s Plzní. „Tento duel nabízí hodně příběhů. Miroslav Koubek se postaví proti svému bývalému klubu. Speciální zápas to může být pro Daniela Vašulína, který přestoupil do Viktorky právě z Hradce. David Horejš bude mít Plzeň také skvěle načtenou a nemyslím si, že by se oba týmy měly nějak překvapit. Důležité pro Plzeň bude, v jakém stavu a v jaké únavě se vrátí reprezentanti. Pro Hradec bude zase nesmírně důležité, jak se povede nahradit vykartovaného Karla Spáčila. Čekám opatrné utkání, ve kterém padne menší počet branek.“

Všechny zápasy 16. kola můžete živě sledovat na O2 TV Sport stejně jako čtvrteční premiéru Footcast Preview od 22.00. Na O2 TV Fotbal pak poběží aktuální díl ještě dříve ve 20.00.