Pravděpodobné sestavy: útok Sparty Rrahmani, Tuci. Schranz v základu

Fotbalisté Sparty se v 16. kole pokusí důstojně uzavřít první polovinu základní části Chance Ligy a oslavit 131 let od založení klubu. Proti Teplicím by měli vyrazit s kosovsko-albánským útokem. To do základní sestavy Slavie by se teprve potřetí v této sezoně měl dostat Ivan Schranz, jednu z hvězd letošního EURO brzdilo zranění. Projděte si v článku pravděpodobné úvodní jedenáctky pro všechny zápasy, pro jejich zobrazení se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSport.cz. Získáte tím i přístup do diskuzí a k výsledkům anket. A nezapomeňte na sestavu v iSport Fantasy, deadline je v sobotu v 11:00.