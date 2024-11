Smetanův úkol: zlepšit útok Slovácka. Změny? Musíme být i dobří manažeři

Ve Slovácku poznali Ondřeje Smetanu (42) už před patnácti lety. Jako hráče, urostlého útočníka. Jeho bilance? 11 utkání, 2 góly. V sobotu proti Mladé Boleslavi bude poprvé v roli domácího trenéra. V repre pauze rychle ukončil plodnou štaci v Ružomberku a začal cepovat nové svěřence v Uherském Hradišti. „Jsem náročný trenér a vím, co chci do týmu dostat,“ představil se. V české nejvyšší soutěži vedl Baník a ve druhé lize Jihlavu.

Minimálně půl roku trval zájem Slovácka o Ondřeje Smetanu. Hned po minulé sezoně byl jednou z prvních voleb za končícího Martina Svědíka, na jehož úspěchy nenavázal Roman West. Po jeho odvolání „vysolil“ klub dva a půl milionu korun, aby vyvázal ostravského rodáka z kontraktu na Slovensku. „Nastal čas, abych se posunul do asi náročnějšího prostředí a zlepšoval se,“ uvedl Smetana v rozhovoru pro oficiální stránky 1. FC.

Zatím mluví opatrně. O tom, že musí hráče dobře poznat a nezahltit je novými informacemi. Jde na věc pomalu, ale důsledně, jak je mu vlastní. Proto se ho Ružomberok vzdával s těžkým srdcem. „Bylo to neuvěřitelné! Za rok jsme tam zažili tolik, co někdo nezažije za celou kariéru,“ vrátil se krátce ke štaci. MFK přivedl k triumfu v domácím poháru a do předkol Evropské ligy.

Slušná vizitka, která přesvědčila šéfy Slovácka, aby do kouče investovali nemalé finanční prostředky a podepsali s ním smlouvu až do léta 2027. Mělo by jít o podobně dlouhou a oboustranně výhodnou spolupráci jako v případě Svědíka, jenž v Uherském Hradišti působil šest let.

„Jsem ve známém prostředí, moc se tady toho nezměnilo,“ rozhlédl se po stadionu Smetana a s vervou se pustil do práce. „Rodilo se to nějakou dobu a dozrávalo to,“ potvrdil už dřívější námluvy s klubem, o nichž deník Sport informoval. „Vnímám, že jde o posun v mé kariéře a osobním rozvoji,“ dodal.

Realizační tým mu zůstal po Westovi, v zimě je možný příchod jednoho nového experta z Ružomberku. „Bude tu víc práce mimo hřiště. Musíme být i dobří manažeři,“ prohlásil zřejmě v narážce na případné změny v kádru.

Ačkoliv Smetana hodlá vycházet z pevné defenzivy (jako West i Svědík), očekává co nejrychlejší zlepšení v útočné fázi. Slovácko dalo pouze devět branek, horší už jsou jen zoufalé České Budějovice. „V ofenzivě musíme být silnější a produktivnější,“ vzkázal před premiérou. K dispozici bude mít až na dlouhodobého maroda Vlastimila Daníčka kompletní kádr.

Borci by měli být naběhaní, v pauze hodně makali na fyzičce. „Tréninky byly delší. Vždycky jsme měli naskládáno více věcí v jednom dni, aby došlo k nakumulované únavě,“ shrnul kondiční trenér Miroslav Mikšíček. „Potřebovali jsme, jak se říká, dobít baterky.“

Slovácko má proti Boleslavi co napravovat, v prvním podzimním duelu na jejím hřišti vybouchlo 0:3.

Miroslav Mikšíček

kondiční kouč o spolupráci s novým trenérem

„S Ondrou Smetanou se znám delší dobu. Když byl v Ružomberku, konzultovali jsme spolu přípravu před evropskými poháry. Věděl jsem, do čeho půjdeme. V devadesáti procentech se ztotožňujeme. Rozjelo se to úplně přirozeně.“