Vaniak: Špatné výsledky za Vindahlem nejdou. Je kvalitní, ale není týmový

Pohodová atmosféra po dvou titulech je pryč a to se projevuje i na výkonech jednoho z hrdinů minulé sezony. Právě Dánův přístup může být i jedním z důvodů napětí na Letné. „Vindahl je osobnost. Není to člověk do party, ale funguje spíš jako jednotlivec, který hraje sám na sebe,“ popisuje výhrady k dánskému strážci branky Sparty legendární „čaroděj“ Martin Vaniak.

Brankář Peter Vindahl neprožívá nejlepší období. Podržel byste jej v brance?

„Nemyslím si, že by teď dělal nějaké extrémní množství chyb. Pár jich tam bylo, ale to se stává každému, podle mě by ho měli podržet. V posledním zápase proti Mladé Boleslavi jsem třeba neviděl žádnou jeho chybu. Předtím s Brestem tam měl minelu v rozehrávce, ale neměnil bych ho kvůli tomu. Sice ho nevidím každý den jako jeho trenéři, ale čistě podle zápasů, co jsem viděl, špatné výsledky Sparty nejdou za Vindahlem.“

V minulé sezoně byl považovaný za jednoho z nejlepších brankářů v lize, často byl označen jako ten úplně nejlepší. Jak moc dobrý je podle vás?

„Měl jsem k němu vždycky výhrady. Je to určitě kvalitní gólman, na můj vkus je ale až moc popudlivý. Mluvil jsem o tom i s trenérem, který ho vedl v mládí, a říkal, že Vindahl je osobnost. Není to člověk do party, ale funguje spíš jako jednotlivec, který hraje sám na sebe. Ve Spartě je teď hodně cizinců a může tam chybět zdravé jádro českého týmu. Pak se v kabině mohou stávat různé nepříjemnosti a v mužstvu to pak nemusí fungovat dobře. Vindahl bude podle mě jeden z těch, co nebude moc přemýšlet nad výsledky týmu, ale půjde mu jen o jeho vlastní výkon.“

A čistě po brankářské stránce? Jak se vám líbí?

„Celý rok se o něm psalo, jak je úžasný, takže je to určitě kvalitní gólman. Někdy je ale až moc laxní v rozehrávce. Opakovaně se mu stává, že jde do příliš velkého rizika a nevyjde mu to.“