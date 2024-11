Slavia na Dynamu: Neotřesitelný Diouf, šestnáct střelců či experiment

Slavia si vychutnala příjemný výlet na jih Čech, do Prahy si odvezla pohodlnou výhru 4:0. Lídr Chance Ligy odmítl proti Českým Budějovicím jakékoliv podcenění, už v první půli získal dvoubrankový náskok a mohl šetřit síly. Na čele tabulky drží luxusní osmibodový náskok na Plzeň, hlavní rival ze Sparty ztrácí na čtvrté pozici propastných 14 bodů. Co zajímavé duel z obou stran nabídl?

Neotřesitelná pozice Dioufa

Předminulý týden sednul na letadlo a odcestoval do tisíce kilometrů vzdáleného Senegalu. Jako vycházející hvězda tamního nároďáku tam El Hadji Malick Diouf odehrál plnou minutáž v obou zápasech. Do Edenu se talentovaný levý obránce vrátil až v pátek, tedy dva dny před výjezdem do jižních Čech. Že by ho čekal odpočinek? V žádném případě. Opět piloval lajnu od první minuty.

„Připojil se ze všech reprezentantů jako poslední, ale v první půli byl na tom ze všech nejlépe,“ řekl Jindřich Trpišovský. A jeho svěřenec Lukáš Provod dodal: „On je ale pořád ještě hodně mladý, sil má dost, dělal jsem si z něj srandu, že proto se pořád cítí dobře. Hraje fantasticky.“

Ondřej Zmrzlý je momentálně v boji o minuty daleko za Afričanem.