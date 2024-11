Jak spravit Spartu: tah Kadeřábkem, návrat Kuchty. Neztratil Friis kabinu?

„Po Teplicích je to jasné: Tomáš Rosický musí hledat nového trenéra. Už nevěřím, že Friis zvládne v sezoně otočit kormidlem. A nejsem si jistý, jak moc ho tým ´žere´,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Radek Špryňar. Ten navíc nabízí pár konkrétních personálních tahů na zimu: „Být Rosickým, tahám z Německa Pavla Kadeřábka, kterému končí v Hoffenheimu smlouva. A pokud je třeba půlprocentní šance, tak se snažím co nejdřív vrátit do Sparty Honzu Kuchtu,“ překvapil Špryňar, který by tak kompenzoval nedostatek lídrů v týmu.