Liga očima fanoušků: povinná výhra, moc cizinců a fotbal pro lepší lidi

O víkendu se v Chance lize odehrálo kompletní 16. kolo. V něm pokračovala krize Sparty, která doma jen remizovala 1:1 s Teplicemi. To Slavia si zastřílela, když v Českých Budějovicích zvítězila jasně 4:0. Baník po třech ligových výhrách padnul v Jablonci, Plzeň uhájila dobrou formu v Hradci Králové a tři body si připsali také Bohemians, kteří doma porazili Duklu. Co na výsledky říkají přiznivci klubů? Projděte si tradiční rubriku deníku Sport a webu iSport.cz - Liga očima fanoušků.

Kope za nás čtrnáct hráčů s cizím pasem, ale Spartou neprošli, a sparťanské srdce nemají. A to kluky ze Slovenska beru za naše! Nebrojím proti zahraničním posilám, ale čeho je moc, toho je příliš. Pro management ovšem asi ne. Chystá laso na baníkovského obránce za další desítky milionů, zatímco Knapík ukázal velmi dobrou kvalitu, o odchovancích jsem už psal. Že mužstvo hraje špatně, není jen chyba trenéra. V prvé řadě je to odpovědnost sportovního úseku, však to již pan Čupr přiznal. Poslední věta minulého příspěvku správně zní: Rosický do Arsenalu určitě ne, Friis ve Spartě snad jako dvojka, aby byla zachována kontinuita.

Chtělo by se zápas odbýt jako povinnou výhru, ale každý takový Slavii přibližuje k vytouženému titulu. A jak taky může dopadnout papírově snadná výhra, to bylo k vidění o den dříve na Letné, kde je dnes už minus 14. Teď je potřeba zabrat také v Evropské lize a nenechat tam nic náhodě. Fanoušci Slavii v Edenu do konce roku už příliš neuvidí, věřím, že o to víc se bude tým chtít ukázat a už ve čtvrtek proti Fenerbahce připíše veledůležité tři body do obří tabulky EL.

Viktoria Plzeň

Lidová zábava? Dnes pro lepší lidi

Na novém stadionu v Hradci jsem ještě nebyl, tak jsem byl zvědav. Ono teda mít jako koníčka fotbalové fandění, to je docela drahá záležitost. Kdysi to byla lidová zábava za lidové peníze, teď pěkná darda. Lístek na naši ligu za 380 - 450 Kč? A přitom na Evropu ven za 360? Mílovými kroky se blížíme Pražákům. A k tomu občerstvení: nealko a kafe za 60, klobása za 110. To se všichni zbláznili? Asi i chápu, že je o produkt zájem, nicméně taková sobota s cestou a jídlem za 1200, to je fakt hodně. Pokud vyrazí celá rodinka třikrát do měsíce, padne na to skoro celá jedna výplata. Zábava pro lepší lidi...

Stadion v Hradci pěkný, i s výhledem přes rybářskou síť to jde. Jinak body jsme dostali jako slepý housle. Soupeř byl opravdu pevný v kramflecích a bylo štěstí, že šance neuměl zužitkovat. Teď nás čeká kvapík, snad moc nepoztrácíme. Jinak kdyby mi někdo po Gruzii řekl, že repre bude ve skupině první, poslal bych ho do Dobřan. Ubojovali to opravdu statečně – i s Plzeňáky. Čest královně Viktorce a tentokrát i gratulace reprezentaci.

Kovi. 56 let, koordinátor distribuce