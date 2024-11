Na Spartě se jednalo do noci, ale Friis zůstává. Vše má v rukou Rosický

Tlaky jsou - a enormní. Přesto podle informací iSport.cz zůstane Lars Friis trenérem Sparty i dál. Přitom po šílené ostudě s Atlétikem Madrid, s nímž v Lize mistrů padla doma 0:6, se na Letné dlouho do noci řešila radikální možnost. Vše má v rukou (a v hlavě) sportovní ředitel Tomáš Rosický. K zásadní změně může dojít v zimní pauze, rozhodně je to velmi reálné.

V Champions League jsou k postupu do vyřazovací fáze přibližně stejně blízko jako k celkovému triumfu. V domácí soutěži zapadli na čtvrtou figuru, ztrácí mohutných čtrnáct bodů na Slavii.

Vlastně už mohou myslet jen na druhé místo, tolik podstatné, protože dává možnost znovu proklouznout do Ligy mistrů.

Přitom ještě na konci září sparťané zažívali památnou sezonu. Po osmi kolech ligy měli bilanci sedmi výher a jedné remízy, body drželi stejné jako Slavia. Postoupili do Ligy mistrů. Deník Sport hlásal na první straně: Friis je jackpot. Jako by se pomalu zapomínalo na jeho předchůdce Briana Priskeho.

Na konci listopadu svítí titulek: Deprese.

Je jasné, že se spekuluje i jedná o Friisově budoucnosti. Po Atlétiku seděl kouč dlouho s Tomášem Rosickým , ten nakonec (zatím) radikální krok neudělal.

Anketa Měl by Lars Friis ve Spartě skončit? ANO NE

To se však může časem změnit. Vždyť v nedávném rozhovoru pro Sport Rosický dal Friisovi pouze dočasnou jistotu a důvěru. „Máme svoji strategii, svůj herní styl, svoji cestu, nechceme ji měnit, nechceme dělat žádné kompromisy. Lars se zásadně zasadil o to, že máme dva tituly a postoupili jsme z těžké kvalifikace do Ligy mistrů. Jak jsem říkal, tak jsem čekal potíže spíš na začátku sezony, a on to zvládl velice dobře. Přitom zápasy o Ligu mistrů byly strašně těžké fyzicky, emočně,“ řekl sportovní ředitel.

„Je vždycky otazník, jak to bude dlouhodobě, ale teď to pro nás není vůbec téma,“ doplnil ještě.

Druhá část výpovědi naznačuje, že změna může přijít. Ale sobotní duel na Dukle bude podle všeho pod kuratelou dánského blonďáka.