Friis má důvěru, ale... Proč by měl být odvolán? Bezradnost i žádné změny

Vyhodit, nevyhodit. To je, oč tu běží. Lars Friis, trenér Sparty, je rozhodně na hraně, i když od Tomáše Rosického dostal dočasnou důvěru. Po potupě s Atlétikem (0:6) v Champions League i ligovém úpadku se řeší, zda by měl odejít. Do konce podzimu zbývá pět utkání. Na jednu stranu pouze, na druhou je to dost velký prostor, kdy se propadnout ještě níž, nebo se naopak resetovat. Tady jsou důvody, pro obě varianty Friisovy letenské budoucnosti.