Kováč o rozmíšce s podavačem: Kdyby to byl můj syn, dostal by vyhubováno

Podavač míčů si těsně před koncem vystřelil z Dominika Plechatého. Ten si s nataženou rukou žádal balon, mladík ho před ním pustil na zem. Po zápase si to s teenagerem šel vyříkat Radoslav Kováč. Nastala rozmíška, do které se přihnal i slávistický asistent Zdeněk Houštecký. „Kdyby to byl můj syn, dostal by vyhubováno,“ ušklíbl se liberecký trenér. Slovan sehrál na půdě ligového lídra solidní partii, leč padl 0:1.

Po třech obodovaných utkáních v řadě jste prohráli. Rozhodly o výsledku 0:1 neproměněné možnosti v úvodu zápasu?

„Rozhodně. Měli jsme dobrý vstup do utkání, v prvních patnácti minutách jsme hráli výborně, měli jsme obrovskou šanci Ghalim… Po patnácti minutách jsme začali trochu ztrácet ve středu pole, Slavia se dostala do tlaku, inkasovali jsme branku, která byla taková lacinější. Přiznám se, že mě hodně mrzí. Prohráli jsme souboj ve vápně, mladý Pech si to vzal dovnitř a proměnil, respektive udělal gól. V druhém poločase jsme zůstali trpěliví, ale některé akce jsme přehrávali, neřešili je jednodušeji. Neustále jsme si chystali pozici, naopak jsme se měli více tlačit do střel. V závěru se ukázalo, že když Slavia vede, je to proti ní nesmírně složité.“

V devatenácté minutě vypadal hodně podezřele souboj Holeše s Višinským. Měli jste zahrávat pokutový kop?

„Ani to nechci komentovat. Víša (Višinský) byl před ním… Jestli se takhle rozhodčí rozhodl, musíme to respektovat.“

Těšilo vás, že tým proti suverénovi ligy působil celkem pevně?

„Všechno si pomalu sedá. Já to říkal už na začátku sezony - nový trenér, spousta nových hráčů… To není nikdy jednoduché. Ano, jsme pevnější vzadu, v pěti posledních zápasech jsme inkasovali jen dva góly, to je dobrá vizitka. Byť jsme na Slavii obdrželi lacinější branku, kluci plní, co si řekneme. Jsme krátcí, organizovaní, jen nám chybí větší kvalita v ofenzivní části. Musíme se tlačit víc do gólů. V Olomouci nám to vyšlo dobře. Dnes jsem cítil, že kdybychom vstřelili branku v úvodních patnácti minutách, mohli jsme tady bodovat. Ale těžko říct… Slavia to ke konci dobře ubránila. Nicméně platí, že pracujeme lépe, mužstvu víc sedí rozestavení, daleko složitěji se do nás dostává, máme velmi slušný přechod, ale na Slavii jsme to nepotvrdili gólově.“

Jste z nejhoršího venku?

„To ukáže čas. Máme ještě tři utkání před sebou. Potřebujeme jít zápas od zápasu a musíme z toho vybouchat co nejvíc bodů. Už jsem to říkal po utkání s Hradcem, po zimě budeme lepší tým.“

Po delší době zvládl celé utkání, a velmi dobře, Santiago Eneme z Rovníkové Guiney. Byl jste s ním spokojený?

„Nehrál typickou šestku, spíš jsme od něj požadovali balanc ve středu hřiště. Hráli jsme v rozestavení 5-3-2, na tři střeďáky, abychom vyplňovali prostory mezi řadami. Santiago je vynikající fotbalista, ale momentně je na třiceti čtyřiceti procentech výkonnosti. V uplynulých čtrnácti dnech moc netrénoval, proto jsem byl překvapený, že zvládl celých devadesát minut. Pokud zůstane zdravý, bude z něj velmi zajímavý hráč. Škoda, že nám chyběl Varfolomejev. Je to důrazný hráč, tvrdí muziku. Obrovský kredit musím dát Oscarovi, udělal asi sedm osm skluzů a všechny čistě.“

Po konci zápasu jste dostal do diskuse s podavačem míčů. Co jste mu říkal?

„Že je to hodný hezký kluk, ale že takhle se chovat nesmí. Vzal to dobře, dokonce se na mě usmál. Jsou tam emoce, ale kdyby to byl můj syn, dostal by vyhubováno.“