Trpišovský: Pech? Možná nepotřebuje mezikrok. S Libercem to bylo na morál

Podruhé v řadě dal Jindřich Trpišovský větší herní prostor teprve osmnáctiletému Dominiku Pechovi a podruhé se mu to vrchovitě vyplatilo. Ofenzivně laděný záložník si po debutovém prvoligovém gólu v Českých Budějovicích připsal i první asistenci a de facto rozhodl zápas se Slovanem Liberec (1:0). „Uhráli jsme to na morál,“ řekl Trpišovský. „Pech? Někdy je lehčí začít než to potvrzovat. Ale Dominik je ohromně silný v hlavě.“

Tři body jste zkrátka vydřeli, že?

„Bylo to opravdu náročné. Oba týmy odvedly velké penzum práce. Liberec měl aktivní vstup do utkání, lehkostí a pohybem byl v začátku poločasu nebezpečný. Hru jsme přes pravou stranu rozpohybovali, upravili jsme nějaké věci a získali jsme větší jistotu. Musím ocenit tým z hlediska mentality. Uhráli jsme to na morál, sáhli jsme si na dno. Co se týče bojovnosti, tak na deset z deseti.“

Když dáme stranou Plzeň a Spartu, byl to možná nejtěžší ligový soupeř v Edenu?

„Byl to těžší zápas v tom, že je to nějakých 60 hodin po Evropské lize. Sám jsem to tady zažil z opačné strany s Libercem. Hráli jsme tu s Plzní a Spartou, tam je cokoliv než bodový zisk pro soupeře ztráta. Slovanu se tady může hrát uvolněně, odehrál skvělý zápas v Olomouci, karty jsou v tomhle trochu v jejich prospěch. Jejich tým šel raketově nahoru oproti tomu, jak hráli před reprezentační pauzou. Jsou více organizovaní a bojovní i díky Janu Mikulovi, Lukáš Letenay zhubnul a je pohyblivější, s Denisem Višinským jsou skvělé duo.“

Rozhovor pokračuje pod grafikou

Dominik Pech dostává stále více šancí a proti Liberci se odměnil asistencí. Je už v osmnácti letech důležitým hráčem A týmu?

„Poprvé jsem ho viděl těsně před šestnáctými narozeninami a už tehdy měl věci, které mě hodně zaujaly. Kvalitu má, biologicky musí trochu dozrát. Byl to od něj zajímavý výkon, skvělé driblinky, dobře vnímá hru. Logicky trochu někdy třeba plave v taktických situacích a přesouvání dozadu. Stejně jako u Matěje Juráska řeknu, že je trochu nečeský. Může nám přinést na hřiště živelnost a pohyb. Není jednoduché na takhle mladého hráče ukázat, musíte vycítit moment, aby to týmu vyšlo. Když se to nestane, může se to s ním táhnout. Nejlépe to poznáte z jeho klidu na předzápasovém tréninku. Hledali jsme hráče, který zvládne věci jako Lukáš Provod, to rozhodlo.“

Už dříve jste zmínil, že je to hráč, který už může hrát pravidelně první ligu. Je možné, že to bude na jaře tady ve Slavii?

„Je to možná jeden z těch hráčů, co možná nepotřebuje mezikrok v podobě hostování. Ale lehčí je někdy začít než to potvrzovat. Třeba Dan Samek také začal výborně, ale potvrzovat to pro něj bylo těžké. Ale Dominik je v tomto ohromně silný v hlavě. Do konce podzimu nám určitě bude pomáhat, pak se ukáže na zimním kempu, bude to o něm. Když bude lepší než ostatní, zůstane, také asi proběhnou nějaké pohyby v kádru.“

Dvojka ve středu hřiště se příliš nemění. Co to znamená pro Filipa Prebsla, který se opět dostal do hry jen na pár minut?

„Do konce roku přijdou zápasy na horších terénech, kdy prostor určitě dostane. Zafeiris i Oscar běhají zlehka a rychle regenerují. Je těžké se pro tyto hráče dostat, ale pro nás týmově je to ohromná výhoda. Zafeiris měl vysoká data proti Fenerbahce, ale po posledním tréninku přišel, že se cítí lépe, než si myslel. Filip by byl při jeho absenci první volba. Odehrál dobré zápasy, právě třeba v Liberci. Dostane se do hry na pár minut, ale není to jednoduché. Jdete pomoct týmu v těžké situaci, musíte dělat dobrá rozhodnutí. Je dobře nastavený, vše odehraje naplno.“

Tohle byl váš poslední ligový zápas v Edenu v roce 2024. Nemrzí vás to trochu?

„Je zvláštní končit třemi zápasy venku, trochu bizár, který jsem ještě nezažil. Je to těžké zvlášť pro fanoušky. Mrzí mě to, doma se hřiště o dost zlepšilo, každý zápas je vyprodaný. Posledních čtrnáct dní slyším, že je Olomouc výjezd roku, ale pro mě je důležité, abychom byli nastaveni, že výjezd roku je teď do Ostravy. Viděl jsem Baník proti Karviné, hrál skvěle, bude to řežba v dobrém slova smyslu.“