Koubek po obratu: Divoká oslava. Odpočinek? Narušujete to, co funguje

Jednou jsi dole, jednou nahoře… Viktoria Plzeň se v neděli doma proti Jablonci nevzdala ani za stavu 0:2 a ve druhé půli zvládla famózní otočku na konečných 3:2. Výrazně pomohla přesilovka po vyloučení Martina Cedidly, rozhodla tečovaná střela kapitána Lukáše Kalvacha. „Tahle výhra je o to sladší,“ culil se po tříbodovém nedělním večeru domácí trenér Miroslav Koubek, který odkoučoval jubilejní 300. ligový zápas v kariéře.

Miroslav Koubek vyslal na plac stejnou sestavu jako ve čtvrtek v Hamburku proti Kyjevu (2:1), extrémně vytížená plzeňská jedenáctka proti nažhavenému Jablonci nestíhala. Už ve druhé minutě udeřil Alexis Alégué, v závěru poločasu zvýšil z penalty na 2:0 Sebastián Nebyla.

Trenér Koubek své rozhodnutí spoléhat na osvědčené hráče hájil. „Když dáte někomu prostor k odpočinku, v té chvíli narušujete to, co funguje. My nedostávali góly, klukům absolutně věřím. Nepostavil bych někoho, když hráče něco bolí a hrozí zranění, ale tohle přísně hlídáme a nebylo to téma,“ vysvětlil po utkání.

Nicméně Viktoria byla po špatném prvním poločase dole, evidentně musely přijít změny. Zkušený trenér ve svém 300. ligovém duelu (zároveň 100. v Plzni) pochopil, že je třeba mužstvo nakopnout. Místo unavených Cheicka Souarého, Lukáše Červa a Erika Jirky poslal do hry Jana Kopice, Jiřího Panoše a Daniela Vašulína.

Plzeň postupem času víc a víc dominovala, zlomový moment přišel po hodině hry. Martin Cedidla zatáhl před odkrytou bránou Sampsona Dweha, sudí Dominik Starý hned ukázal na penaltu a vytáhl červenou pro jabloneckého obránce. Viktoria šla do přesilovky, kterou stoprocentně využila.

Pavel Šulc penaltu bezpečně proměnil, snížil na 1:2 a Západočeši zahájili úspěšnou stíhací jízdu. Matěj Vydra v zápase napálil tyč i břevno, výrazně přispěl k penaltové situaci. A právě on, aktuálně hrající ve vynikající formě, srovnal na 2:2. V závěru rozhodl kapitán Lukáš Kalvach a Plzeň slavila tři body po výhře 3:2. V tabulce se drží na druhém místě o šest bodů před Baníkem, náskok na čtvrtou Spartu, která nechala dva body na Dukle, zvýšila na osm bodů. Stejně velký odstup má na první Slavii.

„Cením si téhle výhry, střídání se nám určitě povedlo. Na oslavy moc nehraju, ale pokud to dnes budeme nazývat oslavou, byla ta výhra o to sladší, že se zápas vyvíjel takhle a dopadl se šťastným koncem. Byla to taková divoká oslava,“ usmíval se Koubek.

Zajímavý duel, do kterého pod taktovkou Dominika Starého vstupoval několikrát VAR a obě mužstva zahrávala penaltu, mohl vypadat úplně jinak. Hosté se ještě za stavu 2:0 dožadovali vyloučení Cadua po souboji s Nebylou, intervence VAR zde ale podle všeho správně nepřišla. „To bylo velmi zásadní,“ ohlédl se za utkáním jablonecký kouč Luboš Kozel. Na domácí straně se mohla o chvíli později kopat penalta po Hurtadově zákroku na Vydru.

Sudí Starý ukázal podruhé na penaltový puntík až po evidentním stažení Dweha od jabloneckého obránce Martina Cedidly, po čemž zároveň následovala červená. „Byl to zlomový moment. Dostali jsme se pod tlak, Plzeň vyrovnala a v závěru jsme si to vypili až do dna, když jsme dostali třetí smolný tečovaný gól,“ smutně konstatoval Kozel.

Viktoria si po náročné pohárové partii vychutnala další důležité vítězství. „Náš tlak se stupňoval, jsme rádi, že jsme to otočili a vyhráli, navíc odskočili Spartě v tabulce. To je určitě důležité před tím, co nás čeká,“ pochvaloval si domácí lídr Kalvach, autor rozhodující trefy.

Narážel na ďábelský program, který západočeský celek má do konce roku – ve čtvrtek domácí dohrávka s Teplicemi, následně nedělní výjezd do Karviné, ve čtvrtek sváteční duel s Manchesterem United a závěr podzimní části sezony doma s Českými Budějovicemi.