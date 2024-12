Kušej s Ladrou ničí obrany. Ofenzivní duo z Boleslavi vládne kreativitě v lize

Po pomalejším startu sezony se zdá, že se Mladá Boleslav konečně rozjíždí, v neděli přejela Hradec Králové 3:0. „Chemie mezi hráči teď funguje dobře a nabrali jsme taky potřebné sebevědomí. Nic velkého jsme nezměnili, ale drobné detaily, co nám dřív nevycházely, teď děláme o něco lépe,“ hlásil trenér Andreas Brännström. Pro další úspěchy Středočechů je klíčové, aby si formu udržela útočná dvojice Vasil Kušej a Tomáš Ladra.

Během tří dnů nejprve naprosto zaslouženě porazili Betis Sevilla 2:1 v Konferenční lize, pak jednoznačně přehráli Hradec Králové. V obou utkáních přitom Mladá Boleslav mohla přidat i další branky.

Výhru v domácí soutěži dirigoval přesnými přihrávkami především extrémně kreativní Vasil Kušej. Hned v úvodu druhého poločasu krásným centrem posadil míč přímo na hlavu Matyáše Vojty, který se v dobré šanci nemýlil. Následně reprezentační útočník vyslal vynikající průnikovou přihrávkou do samostatného úniku Matěje Pulkraba a ten upravil skóre na konečných 3:0.

Čtyřiadvacetiletý Kušej má na kontě v sezoně už 7 asistencí a kraluje tabulce ligových nahrávačů. V kreativitě mu zdatně sekunduje parťák Tomáš Ladra. Ten sice gól ani asistenci v posledních dvou utkáních nepřidal, ale jeho přínos pro tým je pořád velmi cenný.

Nejvíce asistencí v lize Počet 1. Vasil Kušej 7 2. Lukáš Provod 6 3. Filip Zorvan 5 4. Tomáš Ladra 4

Podle statistiky očekávaných asistencí je Ladra druhý nejlepší tvůrce šancí ligy. Ze všech hráčů má 27letý ofenzivní univerzál také nejvyšší číslo střeleckých pokusů - 48. Jedna z krásných ran v nedělním utkání orazítkovala tyč.

Nejvíce očekávaných asistencí v lize xA 1. Lukáš Provod 4,63 2. Tomáš Ladra 4,20 3. Pavel Šulc 3,66 4. Vasil Kušej 3,64

A nejsou to jen nápadité přihrávky nebo dalekonosné střely, čím úderné duo Mladé Boleslavi ničí obrany soupeřů. Oba útočníci se rádi pouští také do průniků jeden na jednoho. Nejvíc driblinků má v celé lize v aktuální sezoně Kušej, který se pokusil obejít soka v 83 případech. Na třetím místě je podle statistiky Ladra se 73 driblinky.

Nejvíce driblinků v lize Počet 1. Vasil Kušej 83 2. Ewerton 82 3. Tomáš Ladra 73

Největší esa navíc v poslední době hezky doplňují i další útočníci. Pulkrab se v neděli gólově prosadil poprvé od března a Vojta skóroval v obou duelech uplynulého týdne. „Mám z něj velkou radost. S mladými útočníky to je tak, že se musí dostat do rytmu a získat sebevědomí. Jemu to teď vychází a víme, že i když neodehraje nejlepší zápas, je schopný dát gól,“ chválil mladého forvarda kouč Andreas Brännström.

Extrémně živelný útok Mladé Boleslavi má zkrátka v zásobě spoustu různých variant, jak překonat defenzivu soupeře, a v posledních zápasech se to velmi daří. Dobrá nálada panuje aktuálně v celém týmu a na hřišti je to znát. „Dávali jsme si do hlavy, abychom neusnuli na vavřínech, že musíme jet dál a sbírat body i v lize,“ upozornil Ladra.

