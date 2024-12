Změna majitele v Dukle? Paukner říká: Když bude mít společník zájem

Dukla může mít už v příštím roce nového šéfa. A to nikoliv na hřišti, ale přímo ve vedení celého klubu. Obchodník s uhlím Petr Paukner, který tradiční fotbalový klub vlastní přes deset let, je připraven ustoupit z role majoritního vlastníka a prodat zbylý kontrolní podíl současnému držiteli minoritního podílu Matěji Turkovi. Ten bude mít podle zjištění e15 v příštím roce na základě předchozích dohod příležitost na dokoupení majoritní části akcií.

Snaha o záchranu nováčka v první lize a změna majitele. To mohou být dvě klíčové události sezony na Julisce. Už v září Paukner oznámil, že Turek v Dukle získal 34procentní podíl. O tom, že tento krok může být předstupněm mnohem významnější změny vlastnické struktury, tehdy nepadlo ani slovo.

„Dál mám majoritu a zkusíme to spolu,“ řekl k transakci pro Seznam Zprávy Paukner. Náznaky by se ovšem daly najít už tehdy. „Myslím si, že Matěj Turek je ten člověk, který by klub mohl dál rozvíjet,“ dodal v témže rozhovoru.

Jak pravděpodobný je Pauknerův konec v Dukle, lze jen spekulovat. Turek, který je zakladatelem investičního fondu 10X a investuje do řady start-upů, pro e15 své plány ohledně opce nechtěl jakkoliv komentovat. Paukner má ale jasno.

„Když společník bude mít zájem a domluvíme se i cenově, fotbal zcela opustím. V mnohém mě tento sport v Česku zklamal, tak mi to ani chybět nebude,“ sdělil v rozhovoru pro e15 Paukner, který do fotbalové Dukly vložil stovky milionů korun, které se mu už nikdy nevrátí.

Kolik už Turek mohl za podíl v Dukle zaplatit?

V jakých oborech možný nový majoritní vlastník podniká?

Jaká by byla Turkova strategie v klubu?