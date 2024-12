Smetana slaví první výhru na lavičce Slovácka: To čekání bylo dlouhé

Na čtvrtý pokus to konečně vyšlo. Nový trenér Slovácka Ondřej Smetana se dočkal své první výhry na lavičce týmu. „Už to čekání bylo dlouhé. Věřím, že nás to povzbudí do dalších zápasů,“ radoval se Smetana. Jeho mužstvu se podařilo otočit nepříznivý výsledek, díky dvěma brankám střídajících hráčů Slovácko porazilo Duklu 2:1. „Měli jsme za úkol to na hřišti zbláznit a dát gól, což se nám oběma povedlo. Takhle musíme pokračovat i dál,“ řekl po zápase střelec vyrovnávací branky Michael Krmenčík.