Ředitel Balda o polské lize i novém Baníku. Jak se pracuje se Svědíkem?

Když řekne, že je spíš americkým sportovním ředitelem, zarazíte se. Po hodinovém vyprávění u oběda, pochopíte, jak to myslel. David Balda rok a půl vedl Slask Wroclaw, který hrál v minulé sezoně v polské Ekstraklase o titul, nakonec skončil druhý. Před pár týdny byl třiatřicetiletý funkcionář odvolán. „Neměli jsme výsledky," neschovává se za aktuálně poslední místo v tabulce. Zároveň však v rozhovoru pro iSport.cz detailně popisuje, na jakých principech klub postavil, jak funguje management v Česku, proč se inspiruje Ralfem Rangnickem, jak spolupracoval s Martinem Svědíkem či Markem Papszunem, co dnes znamená scouting nebo jak moc se posunul Baník.

V minulé sezoně jste hráli do posledního kola o titul, ale nedávno jste byl odvolán. Chápu to tedy správně tak, že trpělivost ve fotbale chybí nejen Čechům, ale i Polákům?

„Abych mohl odpovědět komplexně, museli bychom se vrátit do doby, kdy jsem do Slasku Wroclaw přicházel. Do začátku června 2023.“

Tak se vraťme.

„Tým byl dvě sezóny za sebou na patnáctém místě, zachraňoval se až v posledním kole. Rezervní tým sestoupil, devatenáctka taky a ani ženský tým nebyl v ideální kondici. Klub byl v té době rozebraný a v náročné situaci, která volala po změně.“

Počkat, proč teda jde člověk do rozebraného klubu?

„Viděl jsem obrovský potenciál. Město je skvělé, fanoušci úžasní. Tréninkové zázemí sice trochu starší, ale plně funkční a dostačující. Taková příležitost se prostě neodmítá. Šel jsem do toho společně s trenérem Jackem Magierou, který už v klubu dříve působil. Tehdy mu končila smlouva a město jako vlastník klubu hledalo nový směr. Chtěli svěží energii, čerstvé nápady. Prošel jsem výběrovým řízením, nastínil svou vizi – jak chci hrát, s kým chci pracovat a jakým směrem chceme klub posunout.“

Měl jste jasné body?

„Ano, měl jsem jasnou představu, koho je třeba uvolnit, koho přivést a také koho prodat, aby klub získal potřebné finanční prostředky. Detailně jsem si zmapoval polskou Ekstraklasu, abych pochopil její fyzické nároky a analyzoval, jak nejčastěji padají góly. Věřil jsem, že pokud do tohoto prostředí přidáme můj koncept a zkušenosti skvělého Jacka, který dvakrát vyhrál ligu s Legií Varšava, získal pohár, hrál Ligu mistrů a pracoval u mládežnických reprezentací, bude to fungovat. Naším cílem bylo postavit mladý, atraktivní tým, hrát kompaktně z hlubšího bloku a vyrážet do rychlých protiútoků.“

To zní krásně a jednoduše, ale...

„Žádné ale – ono se to opravdu povedlo. Během roku jsme dokázali klub dostat z náročné situace až na druhé místo v lize. Rezervní tým bojoval o postup a skončil druhý, ženský tým získal stříbrnou medaili v poháru, devatenáctka vyhrála ligu bez jediné porážky a sedmnáctka i patnáctka se staly polskými šampiony. To je šest medailí. Zvedli jsme návštěvnost stadionu z deseti tisíc na dvaadvacet tisíc diváků. Za umístění v lize jsme se posunuli z devíti a půl na dvacet sedm milionů zlotých. Za tři přestupová okna jsme klubu vydělali přes šest milionů eur a zajistili si procenta z dalších přestupů. Prodej dresů vzrostl z jednoho tisíce na čtyři tisíce kusů. Marketingově se klub zvedl a Slask se stal opět ikonou města. Klub jsme rozjeli ve všech směrech.“