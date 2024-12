Ogbu? Nechtěl bych na něj hrát, směje se Provod. Rouček to ukočíroval

Každopádně velký krok dopředu to je, že?

„Ne, že by se to tady mělo nějak lámat, ale věděli jsme, že k posledním dvěma zápasům nám to strašně pomůže. Vlije to energii i krev do žil. Věřím, že to dotáhneme. Ale v neděli se hraje o stejné tři body a hned za týden o další. Musíme se soustředit na každý zápas a jít krok po kroku.“

Nečekali jste větší vzdor Baníku, který moc gólových šancí nakonec neměl?

„Není to úplně o šancích, zápas byl hodně těžký. Baník má na každém postu kvalitního hráče, soubojového, směrem do útoku je hodně nepříjemný, má reprezentanty… Neřekl bych, že to byl lehký zápas, ale utáhli jsme ho na naši stranu.“

Dobře jste do zápasu vstoupili a ve 29. minutě šli do vedení po vaší asistenci. Měl jste hned v hlavě, že míč pošlete na Dioufa?

„Ano, viděl jsem ho a vím, že občas udělá takový náběh přes celou šířku za obranu. Viděl jsem ho, nahrál jsem a vyšlo to krásně. Jsem za to rád.“

Pak jste to zvládli dokonale, hlavně směrem do defenzivy...

„Věděli jsme, že uhrát nulu bude základ úspěchu. Nějaký ten gól vždycky dáme, když se situace naskytne. Samozřejmě musím pochválit kluky v obraně, měli to strašně složité. Ofenzivní hráči Baníku jsou výborní, Ewerton je skvělý. Známe ho a poradili jsme si s ním skvěle.“

Byl Igoh Ogbu nejlepší na place?

„Je skvělý. Ne, že by na tom měl svou hru založenou, ale jeho soubojové chování je neuvěřitelné. Kdybych si měl vybrat stopera, na kterého bych v lize nechtěl hrát, je to on. Další skvělý výkon Igoha, ale nejen jeho. Celá obrana funguje výborně.“

Zatrnulo vám v závěru, když domácí reklamovali ruku?

„Seděl jsem na lavičce a modlil jsem se. Byla ve mně malá dušička. (usmívá se) Naštěstí to rozhodčí vyhodnotili tak, jak vyhodnotili. Dopadlo to dobře.“

Sudí Rouček hru znovu nechával plynout, rozdal jen dvě karty. Vyhovuje vám to víc?

„Je vyhlášený tím, že fotbal pouští. Je to dobře, spoustu situací vyhodnotí správně. Občas je tam faul, který taky pustí, ale ukočíroval to.“