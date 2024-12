Uchenna si místo Slavie vybral Spartu. Hapal neví, Trpišovský ho chválil

Ani slovenský reprezentant Denis Vavro, ani sparťané Martin Vitík, Filip Panák či Asger Sörensen. S Erikem Prekopem, dříčem na hrotu ostravské sestavy, z jehož černé práce těží převážně techničtí záložníci, si do puntíku bez jediného zaváhání poradil až Igoh Ogbu.

To on byl spolu s Lukášem Provodem hlavním strůjcem slávistického úspěchu na stadionu ve Vítkovicích.

Čtvrté utkání proti Baníku, čtvrtá Ogbuova výhra. „Hodí se do těchto zápasů,“ přikývl kouč Jindřich Trpišovský. Před rokem a půl Afričana po soubojích s Muhamedem Tijanim, tehdy ještě v barvách Slezanů, označil za titána.

Po čtvrtku to může podepsat znovu.

Díky jeho agresivitě a vlivu na ostatní se totiž neprosadil nejen Prekop, ale čuchnut nedostal ani Ewerton a další. Takhle vypadá úkol splněný na jedničku s hvězdičkou.

„Zápas byl nejnáročnější na souboje. Člověk to vidí z lavičky zblízka a jsou to fakt rány. Igy komunikuje s týmem, když se zrovna nehraje. Je to šéf, přenáší to na celý tým. Jeho souboje s Erikem Prekopem, který možná není tolik líbivý, ale o to užitečnější, byly alfou a omegou. Uhrává strašně těžké míče, díky tomu má Baník nejrychlejší přechod do útoku. Teď ale narazil na Igyho,tedy na top kvalitu. A to i při standardkách. On je obránce, který prostě rád brání,“ dodal s úsměvem spokojený kouč.

Přitom to není tak dlouho, co se na Ogbua svalila kritika. Přimotal se k blbým gólům, zavinil penalty v derby proti Spartě – tohle se s ním nějakou dobu táhlo.

Dnes je stejně jako například El Hadji Malick Diouf, jenž utkání rozhodl šestým gólem v sezoně, hráč pro nejlepší evropské soutěže. I proto se Slavia jistí dostatečným počtem obránců. Ví, že brzy přijde neodmítnutelná nabídka.

„Chyby patří k fotbalu, vždycky u gólů budou nějací hráči. Ewe tady taky nedal nějaké penalty,“ připomněl Trpišovský. „Salah s Mbappém proti sobě nedávno taky neproměnili. Jenže ofenzivní hráči mají výhodu, že si to za minutu nikdo nepamatuje. Zato obránci si to s sebou nesu dlouho. Nedej bože to určitě jednou přijde zase, ale je důležité hráče podržet. On se díky tomu pak učí.“

Jak je jeho mužstvo vyspělé, se ukázalo v plné parádě. Až na klasicky bláznivý závěr se spoustou závarů a standardek měla Slavia duel na horké půdě pod kontrolou. Podobně jako nedávno v Ostravě Plzeň. Taky nastoupila v plné palbě, nechtěla nic podcenit. Rotace přijde až v neděli v Olomouci.

„Od nás tam nebyla taková kvalita, co se týče kombinace, protože jsme hráli fakt proti výbornému mančaftu. To je třeba si přiznat. Hrozně těžko jsme se do nich dostávali. Čekal jsem, že se vpředu prosadíme trošku lépe,“ líčil trenér Baníku Pavel Hapal.

On sám veřejnost i kolegu Trpišovského překvapil tím, že po karetním trestu do základní sestavy nevrátil stopera Emmanuela Uchennu. Prý z taktických důvodů, nikoli proto, že se řeší jeho transfer do Sparty.

„Nevím, není to na pořadu dne, ale v minulém týdnu moc netrénoval. Měl problémy s přitahovačem, navíc proti Karviné jsme hráli výborně, takže jsme to chtěli nechat,“ vysvětlil.

Upřímně, nátura podobné Ogbuově domácím vzadu chyběla. Stejně tak Uchennovo dostupování, sebevědomí, kolmé přihrávky i dlouhé auty, které předvedl až na konci jako žolík. „Posílal nám tam tomahawky. Co on dokáže hodit, někdo nedokáže ani kopnout. Je to skvělý hráč, evropský stoper. Má sice odehráno jen málo zápasů, ale je zajímavý. Silný fotbalově i mentalitou, nechcete na něj hrát,“ chválil kouč Slavie zadáka, který mohl mít o motivaci postaráno dvojnásob. Díky výstupní klauzuli brzy skončí na druhé straně řeky, Letnou upřednostnil vzhledem k větší naději na minutáž.