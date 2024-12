Koubek: Mohlo se hrát na jaře, děláme si to těžší... Útočníky ždímeme

Jsou to zbytečně ztracené body?

„Určitě. Tu závěrečnou minutu jsem si nechal hned po zápase pustit, jak se to celé rodilo. Bylo tam několik nešťastných okamžiků, kdy jsme neodkázali udržet balon v přechodu do útoku. Pak to tam nakopli, následoval prohraný souboj. Měli jsme v tu chvíli moc hluboko zataženou obranu. To jsou taktické chyby, měli jsme se vysunout výš. Byla to taková závěrečná hektika. Měli jsme v tu chvíli hodně prostřídaný tým, je otázka, zda bychom to dokázali uhrát v nejzkušenější formaci. Je to hořký konec.“

Proč vám zápas nesedl?

„Hlavní příčiny jsou v první půli – měli jsme proměnit šance, jít do vedení a utkání se vyvíjelo jinak. Druhou jsme proti deseti hráli trpělivě, abychom se dostali k šanci a vstřelili gól. Nepospíchat, nebláznit, to se nám dařilo. Po brance musím uznat, že se Teplice zmobilizovaly a zabojovaly o výsledek. Zaslouží si pochvalu. Otevřely to, my jsme naopak zápas nedotáhli do zdárného konce. Nevyřešili jsme dobře rozehrané brejkové akce a nedali druhý gól, naopak jsme inkasovali. To se stane, byla to souhra nešťastných událostí a soupeř, co si za tím šel, byl odměněný. Musíme to přijmout, je to hořká ztráta, za kterou si můžeme sami.“

Schází vám na konci podzimu energie?

„Všem chybí, všichni hrajeme na morál. Také proto tam na konci šli kluci z lavičky, abychom ušetřili nějaké síly, osvěžili to. Děláme, co můžeme, ale chybí energie nám i jiným. Náročný program se projevuje na výkonech, ukazuje se, že žádné mužstvo teď není schopné odehrát v topu celých devadesát minut.“

Lze s tím do zbývajících tří podzimních zápasů (Karviná, Manchester United, Budějovice) něco udělat?

„Tohle odložené kolo se mohlo dohrát na jaře, takhle jsme si to udělali jako celý český fotbal ještě těžší. Už to tady padlo - hrajeme to na morál. Takže musíme ten morál ještě vystupňovat a ze sebe dostat všechno. Zbývá nám deset dní, musíme udělat všechno proto, abychom obstáli. Úplně se vyždímat, pak přijde dovolená. Přidáním kola jsme si to zkomplikovali. Někteří mají na podzim ještě šest startů za nároďák ve třech srazech, k tomu v evropských pohárech dalších šest, přesto jsme zvolili dohrávat utkání na konci podzimu navíc. Na jaře by určitě byla možnost hrát jinou středu, ale my to dáme teď…“

Kopali jste jedenáct rohů, ale proč z nich nejste nebezpeční?

„Po jednom rohu hlavičkoval vzadu na zadní tyči Vašulín, tepličtí obránci to vykopávali z prázdné brány. Z jednoho špatně kopnutého rohu, kdy jsme se pokoušeli o signál, jsme dokonce pustili soupeře do nájezdu. Naštěstí to vyřešil Martin (Jedlička) a podržel nás. Celkově bychom z nich měli vytěžit víc.“

Zmínil jste střídající hráče – Souaré s Panošem ale výrazně přispěli k Dwehově brance.

„Máte pravdu, do útočné fáze to v dané chvíli oživili, Cheick dal pěknou finální přihrávku do vápna. Na druhou stranu tam od nich byly nějaké horší věci do obranné fáze. Soupeř se v závěru snáze dostával k odraženým míčům a k druhým balonům. U některých je to nezkušenost, řemeslo, chybí jim rutina, ale s tím se dá pracovat. Zkušenější hráči by si s tím možná poradili lépe. Ale celé je to týmová práce, jak jste zmínil, kluci zase vepředu připravili gól.“

Proč jste se oslabeným soupeřem na konci nechali tak zatlačit?

„Už jsem to říkal. Musíte myslet na rozložení sil, bavíme se o brutálním programu. Minule jsem řekl, že jakmile je něco stabilizovaného a saháte do toho s absolutní důvěrou, střídající hráči chtě nechtě narušují týmové automatismy. Vývoj podzimu je takový, že to stabilně hrajeme s patnácti hráči. Třeba teď nemáme na vystřídání klasického útočníka. Chybí nám Adu, teď nevíme, kdy a zda bude ještě na podzim k dispozici. Takže ždímeme Vašulína a Vydru, nemáme možnost na trejdy během utkání. Kluci to dohrávají úplně na krev, pak jsme museli dát dopředu Šulcíka, aby dorážel vepředu a pod něj Slončíka. Tohle naruší strukturu herního výkonu.“

Schází vám i Aduova přesná koncovka?

„Chybí nám v portfoliu hráčů, jaké můžeme použít. Když to to teď stojí na dvou útočnících jako v posledních dnech, je to složitější. Kluci jsou stejně kvalitní, jenže další útočníky máme zraněné nebo si vyřizují viza, něco teď řešil i Ricardinho. Pro nás trenéry je to zúžený prostor, abychom dokázali ještě prostřídat. Má to vliv, chybí nám a stěžuje nám to práci. Ale šance jsme si vytvořili, kluci hráli první poločas výborně, Váša (Daniel Vašulín) i Matěj (Vydra) si odvedli svoje, pak ale síly ubývají. Měli jsme po poločase vést aspoň dva nula.“

Podruhé brzy střídal Lukáš Červ. Je u něj nějaký zdravotní problém?

„Spíš šlo o taktické střídání. Jde o univerzálního hráče, plní hodně defenzivních úkolů. Vycházeli jsme z toho, že jsme měli početní převahu, tak proč tam nedat typologii hráče, u které věříme, že bude kreativní (Panoš). To se potvrdilo, když kluci připravili gólovou akci. Ale Červ určitě v žádném případě nezklamal.“