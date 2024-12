Veselý po prohře: Sparta v závěru jen odkopávala. Pod kotlem nehoním body

Po prohře s Hradcem Králové, kdy Bohemians padli až ostudně, se na Spartě zvedli - přesto v 18. kole Chance Ligy prohráli 0:1. „Jenže chválit nemůžu, máme nulu. Byl to trudný týden,“ pronesl trenér Jaroslav Veselý po trojboji se Slováckem, „votroky“ a Letenskými. „Místo šesti bodů máme jeden. A to Sparta na konci odkopávala,“ vykládal.

Sparta je nyní křehká. Jste rozladěný, že jste toho nevyužili?

„Musím říct, že jsem byl nejvíc naštvaný po zápase se Slováckem, když se vrátím na začátek tohohle týdne, který pro nás byl nakonec dost trudný. S ním jsme odehráli skvělé utkání, ale i vlivem vynucených střídání jsme přišli o výhru a také o Lukáše Hůlku, což je pro nás nosný hráč do organizace. Taková pachuť se pak přenesla do zápasu s Hradcem, který nám nevyšel vůbec. A na Letné, mám pocit, se to lámalo kolem padesáté minuty, kdy jsme měli dvě situace v malém vápně.“

Dalo se tedy využít nepohody Sparty?

„Tady se moc body nedělají - i když teď někdy jo. Měli jsme dát gól, na konci bylo vidět, že si Sparta tolik nevěří. Když jsme tady prohráli z penalty, tak nás dotrhala, ale teď vlastně posledních deset minut odkopávala balony. Klukům jsem poděkoval, řekl jsem jim, že na tomto výkonu můžeme stavět, ale chválit nemůžeme. Nechali jsme si dát hloupý gól, který vůbec nemusel nastat.“

Oproti Hradci jste výrazně změnil sestavu. Chtěl jste rychlejší hráče na hřišti?

„Viděli jsme, že s tím Sparta má problémy. Hrají teď s jednodušším zakládáním, takže jsou stopeři víc nahoře. Věděli jsme, že Sörensen může mít problémy s Drchalem, to samé na druhé straně Vitík s Pleštilem. Tak jsme na ně chtěli tlačit.“

Povedlo se to?

„Dobře nám vycházel presink ve středním pásmu, byli jsme agresivní, měli jsme dobrý přechod do útoku. Bohužel nám nevyzněla efektivita, chování v poslední třetině hřiště. Kdyby to tak nebylo, tak si troufám říct, že jsme si odvezli více než jeden bod. Máme jen dobrý pocit z odvedené práce, ale není to krasobruslení, ve kterém bychom třeba dostali vysokou známku.“

Po zápase jste šel k vašemu kotli. Bylo to příjemnější než po prohře s Hradcem?

„Myslím, že mám s fanoušky dobrý vztah, chodím k nim bez ohledu na to, jak dopadne zápas. Je to prostě výraz respektu, nechodím tam proto, abych sbíral nějaké body. Podporují nás i v době, kdy to není optimální. Jestli někdo jede do Vyškova na pohárové utkání, které se hraje ve všední den v jednu hodinu, vezme si volno, utratí peníze, o další přijde v práci, tak musí mít můj respekt.“

První utkání v lize absolvoval Matěj Kadlec. Můžete ho ohodnotit?

„Zvažovali jsme to dlouho a teď jsme si s realizákem řekli, že kdy jindy než na Spartě. Kdyby mu to nevyšlo, může po hospodách říkat, jak hrál na Spartě. Někdo mu koupí panáka a bude slavnej. Mluvil jsem s ním o tom den před zápasem, aby nebyl vyjukaný, jinak jsme sestavu docela tajili, aby hráči byli na špičkách. Nejsem překvapený, jak to zvládnul.“

Proč?

„Vloni touhle dobou měl vynikající formu i v béčku. Když jsme pak byli na soustředění v Turecku, patřil k nejlepším hráčům, i když jsme se měřili s týmy, které hrají evropské soutěže. Přemýšlel jsem, že bude první kolo v základu, ale pak si zranil koleno. Teď v létě zase nevypadal dobře, potřeboval se dostat do formy. Neměl jsem strach, může to být budoucnost Bohemky. Teď máme v sestavě tři odchovance, což tady nikdy nebylo.“