Friis: Víme, že tohle nebyl hezký zápas. Solbakken? Roli hrají dvě věci

Takže nejdůležitější jsou tři body?

„Víme, že tohle nebyl hezký zápas. Tak to prostě je. Ale potřebovali jsme vyhrát, což je v tento moment nejdůležitější. V posledních týdnech jsme bojovali s tím, že jsme ztráceli body. I když jsme byli blízko, nebyli jsme dostatečně dobří. Dnes jsme bojovali a o to důležitější tahle výhra je.“

Přesto vám stále schází víc sebevědomí? I trenér Veselý si toho všimnul…

„Mluvil jsem o tom i v úterý po Karviné. Sbíráme ho postupně a pomalu. Už to vypadá lépe a lépe, ale ještě nejsme tam, kde jsme dřív byli. Je skvělé, když se vyhraje, ale neustále musíte sledovat chování hráčů, analyzovat malé chyby.“

Vyhráli jste dvakrát v řadě poprvé od poloviny září. Jde nahoru i nálada v kabině?

„Ano. Samozřejmě kluci vědí, že tohle nebyl hezký zápas. Ale víte, víc evropských týmů v současné době bojuje s formou a prohrávají. Tohle je o hlavě, ne o nohách. Moji hráči nejsou horší než před dvěma měsíci, ale bojovali se sebedůvěrou. Odehráli jsme třicátý zápas rychle za sebou, a když nesbíráte vítězství, na psychiku to má dvojnásobný dopad. Ale zlepšuje se to. Až se zítra probudím, budu se také cítit daleko líp. Stejně jako všichni sparťané.“

A byl jste proti Bohemians v závěru nervózní?

„Vím, co tím myslíte. Pro mě je nejdůležitější, abych zůstal klidný. Kdybych lítal v emocích nahoru a dolů, nemohl bych dělat důležitá rozhodnutí. Když balon létá kolem našeho vápna a nedaří se nám ho odkopnout, tak to byly obrovské nervy. Zvlášť v situaci, v jaké se aktuálně nacházíme. Ale já se snažím zachovat klid v každé situaci, i když rozumím, že na konci někteří sparťané mohli dostat infarkt.“

Umlácené vítězství. Vindahl zachránil Spartu, debutový gól Solbakkena Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se

Pomůže Peterovi Vindahlovi čisté konto poprvé od 22. září?

„Tohle je důležité nejen pro něj, ale pro celý tým. Za nulu jsem opravdu šťastný, dodá nám sebevědomí. Ale čisté konto není to jen o gólmanovi. Nejdůležitější je, že vystupujeme jako tým, tohle není one man show.“

Gólem rozhodl Markus Solbakken. Jak vidíte jeho pozici ve Spartě?

„Jsem za něj hodně rád. Pracuje, dře, maká na tom, aby se dostal do sestavy. Kairinen, Laci a Sadílek, kteří dnes nastoupili, byli v mých očích prostě před ním. Ale přinesl do hry dobrou energii, stejně jako proti Karviné. Jsem rád, že se nám vrátili hráči jako Cobbaut, Ryneš, Birmančevič, protože máme víc možností, jak tým poskládat. A je dobře, že nám pak střídající hráči přinesou novou intenzitu.“

Solbakken byl v Norsku za důležitého hráče, ale ve Spartě mu trvá se dostat do dobré pozice. Jak tohle nese?

„Markus je skvělý hráč. Ano, byl v Norsku za hvězdu, ve Vikingu patřil mezi nejlepší hráče týmu. Ale jsou tady dvě věci. Zaprvé: odstěhoval se poprvé do zahraničí, je tady sice s přítelkyní, ale bez rodiny. Trochu zabere čas, než si na nové prostředí zvykne. A zadruhé: Nehraje každý zápas. Víme, že prožil těžké chvíle ve Spartě, ale má snahu, bojuje. Toho si na něm vážím.“

Mohl by nejen jemu sedět nový systém se třemi středními záložníky?

„Souhlasím, že změna formace nám momentálně víc sedí, pomáhá nám. Ale nemůžu říct, že by se tímhle všechno zlomilo. Musíme se na to dívat i z personálního obsazení, ne každému to vyhovuje. Navíc jsme sice začali zápas v systému 3-5-2, ale v některých momentech jsme hráli 3-4-3. Vystřídali jsme dneska dvě, tři rozestavení za zápas.“

Poprvé na hrotu útoku nastoupili vedle sebe Veljko Birmančevič a Albion Rrahmani. Jak si vedli?

„Albion je unikátní v tom, jak se stáhne, přijme balon, udrží ho. Navíc jeho zakončení je skvělé. A Birma má náběhy do hloubky, hraje ve vysoké intenzitě. Tohle je přesně to, co momentálně potřebujeme. S balonem byli dobří, ale ještě měli mezery v souhře, v pohybu. Ale takhle to je, trénujeme minimálně, protože hrajeme hodně zápasů.“

Je tohle aktuálně pro vás ofenzivní varianta číslo jedna?

„Víme třeba, co čekat i od Olatunjiho. Sestavu skládáme podle soupeře. Teď potřebujeme zkrátka hráče, kteří vytvářejí šance, dávají góly. Ale jsem spokojený s jejich výkony. Stejně tak dobře si vedl Albion s Krasniqim proti Karviné.“