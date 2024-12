Letadlem do „války“. V ní řádil Šulc. Pro nás kruté, mínil kouč Karviné 

Suché období skončilo. Pavel Šulc už zase rozhoduje svými góly zápasy. V Karviné odvrátil hrozící bodovou ztrátu, ve druhé půli dvakrát přesně zacílil a Plzeň urvala v 18. kole Chance Ligy hodnotnou výhru 2:1. Domácí znovu nedokázali bodovat s celkem z tuzemské TOP 3. Tentokrát byli velmi blízko, po Memičově trefě vedli až do 76. minuty. „Byla to válka. A Vydra se Šulcem v ní rozdílovými hráči,“ podotkl kouč vítězů Miroslav Koubek.

Nasprintoval do brejku, ve vápně si zasekl balon podél veterána Jiřího Fleišmana a technickým obstřelem k pravé tyči rozhodl zápas. Paráda Pavla Šulce ulevila Viktorii, která musela od 14. minuty dohánět manko 0:1. Díky produktivnímu reprezentantovi a zlepšení po pauze se jí to povedlo. „Výsledek je pro nás krutý. Odehráli jsme výborný zápas, povedl se nám vstup,“ uvedl karvinský trenér Martin Hyský.

Dvojice Matěj Vydra-Šulc se stala spásou favorita, jenž zvládl ustát nepříznivě se vyvíjející duel. K němu cestoval druhý tým Chance Ligy letadlem, čímž ušetřil čas a získal ho na regeneraci. „Maximálně jsme ho využili,“ ujistil Koubek. Sil měli jeho borci i na konci extrémně náročného podzimu dost. „Neřekl bych, že to vypadalo, že bych nemohl,“ usmál se hrdina Šulc. Neustále je plný energie, elánu do hry. A dokáže to vzít na sebe. Na podzim už dal v lize osm branek.

Hosté si poradili se zraněním Svetozara Markoviče (Koubek: Vypadá to s ním všelijak) i s hrubkou jiného stopera Sampsona Dweha, jenž nahrál do sóla Amaru Memičovi. Ten si navedl míč ke středu vápna a poslal ho k tyči. „Karviná je nepříjemná, udělala veliký pokrok. Navíc jsme se museli přizpůsobit volnějšímu metru pana rozhodčího,“ reagoval Koubek na sudího Karla Roučka.

Vyzrálý kouč v poločase provedl změny v sestavě a zejména příchod Daniela Vašulína byl pro ofenzivu prospěšný. Jednu šanci sice dlouhán nedal, ale stál v zárodku akce před první Šulcovou brankou. „Zasloužili bychom si aspoň bod,“ mínil Memič. „Někteří z nás, kteří se vracejí po zranění, už neměli tolik sil,“ vysvětloval si špatný závěr, v němž domácí pomalu běžecky odcházeli.

Předtím se vydali do maxima, ale v posledních minutách už jeli na morál. A nevyvarovali se chyb. Na obou stranách nerovného hřiště. „V ofenzivě jsme neměli takovou kvalitu, jakou bychom proti takovému soupeři potřebovali,“ zmínil Hyský. „Rozhodla individualita Šulce, který dal dva góly prakticky z ničeho,“ dodal kouč, který měl předem připravené střídání Davida Mosese. Budoucí posila Slavie by po zranění déle než poločas v tempu nevydržela. „Byli jsme na tom domluvení před zápasem. Jsou věci, přes které nejede vlak,“ shrnul.

Šulc: Sil mám dost

„Hodně náročný zápas. Karviná hrála dobře, tvrdě. V první půli jsme si s tím úplně neporadili. Ve druhé už jsme zvýšili tempo a vyrovnali se jí soubojích ve středu hřiště. Hra se vyrovnala, pak se trošku naklonila na naši stranu. Naštěstí se nám to povedlo zvrátit. Určitě se vyplatilo, že jsme cestovali letadlem a ne autobusem. U prvního gólu jsem si na Vydryse (Matěje Vydru) zakřičel a on mi to posunul. Jenom jsem do toho plácnul a naštěstí to tam zapadlo. Před druhým jsem viděl Vydryse, ale řekl jsem si, že to vezmu na sebe. Cítím se dobře, nemám sebemenší důvod, abych nechtěl hrát. Sil mám dost. Netrápil jsem se, když jsem předtím nedával góly. Myslím, že mé výkony byly lepší, než když jsem je dával. Akorát mi to tam nepadalo.“