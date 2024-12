Trpišovského překvapila Sigma: Posily nenakoukáváme, ale omladil bych...

I přes výhru 2:1 přišel Jindřich Trpišovský na tiskovou konferenci trochu rozladěný. Zápas v Olomouci se dle jeho slov mnoha způsoby vyvíjel úplně jinak, než Slavia očekávala. A vzhledem k armádě slávistů v ochozech byl tlak na výsledek ještě vyšší. „Je to zodpovědnost. Alespoň nejedeme čtyři hodiny domů s tím, že jsme to fanouškům zkazili,“ řekl trenér. Žádné extrémně horké zboží z Androva stadionu momentálně neeviduje.

Slavia strávila na východě republiky půl týdne. Dva náročné zápasy udřené na morál, ale zároveň dva zápasy celkem za šest bodů. Utkání na Andrově stadionu, které fanoušci nazvali „výjezd roku“, se ale z pohledu hostů vyvíjel 79 minut nešťastně. „Největší borci a vítězové zápasu jsou právě fanoušci. Jsme šťastní, že jsme to pro ně otočili,“ řekl Trpišovský.

Necítil jste z hráčů kvůli fanouškům a „výjezdu roku“ nervozitu?

„Problesklo mi to hlavou několikrát. Je to zodpovědnost. My jsme na fanoušky a vyprodané tribuny zvyklí, ale máte to v hlavě. Chorea i přesun stojí diváky práci i peníze, chcete se ukázat v nejlepším světle. Gól nás hodně hodil do nepohody, která u nás hodně dlouho nebyla vidět. Když ale dáte na tu tribunu góly, je to o to větší zážitek. Alespoň nejedeme čtyři hodiny domů s pocitem, že jsme jim ten zážitek zkazili.“

Překvapila vás Sigma?

„Domácí hráli velice dobře, byl to velký rozdíl oproti tomu, co jsem viděl v posledních zápasech. Chyběli jim dva nejlepší hlavičkáři a dostali jsme gól ze standardky. Čekali jsme jiný průběh i jiný styl zápasu.“

Třeba v tom, že se bude rozhodovat spíš kombinačně než ve vzduchu?

„Ano, i proto jsme dávali do hry Dominika Pecha, chtěli jsme hrát v pohybu, dali jsme nahoru tři čerstvé hráče. Domácí k nám ale přistupovali jinak, než jsme viděli osobně třeba v Pardubicích. Pomaleji jsme se rozhodovali a zápas byl rychlejší než v Ostravě. Domácí měli převahu ve středu hřiště skrze Zorvana a Mikulenku. Neměli jsme tam vysoké hráče, kteří nám v druhé půli přinesli to, co přinesli.“

V Olomouci pravidelně vybíráte posily. Tak na koho jste koukal tentokrát?

(směje se) „Abych toho hráče nezaklel. Vyrůstají tady zajímaví hráči. Neříkám, že je to posila pro nás, ale skvěle hraje Filip Zorvan, škoda, že se mu roztrhala spolupráce s Klimentem. Samozřejmě musím říct Radim Breite, kdybychom ho omladili, tak Breiťáčka. Matěj Hadaš vypadá skvěle i v U21, Elbla znám minimálně, nakoukávali jsme ho až včera, a vypadal dobře. Nesmím zapomenout na Mikulenku. Ale teď tu momentálně nikoho nenakoukáváme jako horké zboží.“

V Olomouci jste strávili pár dní. Je pravda, že to byl nápad hráčů?

„Před měsícem mi volal Lukáš Provod, že se s kluky domluvili, že tu po Baníku chtějí zůstat, že tomu chtějí dát všechno. Souhlasil jsem. Sám sobě jsem ušetřil šestnáct hodin cestování. Olomouc je krásné město, tak jsem mohl zavzpomínat na doby, kdy jsem tu studoval na profi licenci.“

Čím to je, že je Lukáš Provod lepší a lepší?

„Odpovídám na to často a vždy to zakončuji tím, že nechci mluvit za něj. Je v nejlepším věku. Tým ho nesmírně uznává, vzhlíží k němu i zahraniční hráči. Vyprofiloval se v přirozeného lídra, trochu jiného než je Honza Bořil, klidnějšího. A ta role mu hodně sedí. Vyhovuje mu i rozestavení, pozice hybridního hráče, který je tam, kde se zápas vyvíjí. Zlom byl i EURO a gól s Portugalskem. Hráči mezi 24 a 28 lety jsou na vrcholu, ačkoliv biologický věk má každý jiný. Třeba Marek Matějovský dal hattrick ve 43 letech, velká gratulace.“

Hodně hráčů říká, že už jedou na morál. Vyhlížíte svátky?

„Teď to zvládáme a vyhráváme. Konec podzimu máme obvykle výsledkově hodně silný a na to jsme sázeli. Někteří hráči toho dost mají, ale pro všechny je to podobné, Olomouc teď také hrála dva anglické týdny. Když sečtu, co kluci zažili od léta času na hotelech, určitě se na svátky těší. Těším se na změnu stylu tréninků, více výbušnosti a síly – to, co nemůžeme dělat mezi zápasy. Klidně bych hrál v prosinci o týden déle a začal v lednu později.“ (usmívá se)

I přes únavu ale rotujete minimálně…

„Číselně to tak je, ale zas tak velký rozdíl to v lize není. V tuto sezonu je trochu jiná termínovka, hrálo se hodně čtvrtek-neděle a také se tým staví tak, že je tu více vyprofilovaných rolí. V minulých sezonách tu bylo víc hráčů, kteří byli na jednom postu 50:50. Je to víc věcí dohromady. Ale i v minulých sezonách jsme rotovali na určitých pozicích méně – třeba u Tomáše Holeše a Oscara.“