Šéf Provod zavelel, Slavia tužila partu v Olomouci. Janotka: Nejlepší hráč!

Odskočený, to je to správné slovo, kterým se moderně označují fotbalisté ve fantastické formě. Na nikoho z těch českých momentálně nesedí víc než na Lukáše Provoda. Ne, německé EURO 2024 nebylo jeho výkonnostním vrcholem, reprezentační záložník táhne celý podzim kromě nároďáku i Slavii. Ve čtvrtek v Ostravě jeho přesný centr zařídil výhru 1:0, v neděli v Olomouci (2:1) si kromě asistence na vyrovnávací trefu Tomáše Chorého připsal i vítězný gól. Stačil mu poločas a role žolíka. „Provod je za mě nejlepší hráč Chance Ligy,“ ocenil i trenér Sigmy Tomáš Janotka.

Pozor, tohle nebyl pohodový zápas, jak se vzhledem k momentálnímu rozpoložení a personálním trablům Sigmy mohlo zdát. Slavia v lize prohrávala poprvé od 17. srpna, kdy ji doma zaskočily Teplice.

Debutant v prvoligové základní sestavě Jakub Elbel si po půlhodině hry naskočil na Zorvanův centr, v souboji převálcoval měkkého Davida Douděru a Olomouc šla do vedení.

SOS!

Bylo jasné, že Pražané musejí aktivovat krizový plán B. V praxi to znamenalo nástup ofenzivního tria, které proti Baníku začalo v základu, ale na Hané odpočívalo. Lukáš Provod (1+1), Tomáš Chorý (1+0 a druhá „hokejová“ asistence) a Ivan Schranz (0+1) zmáčkli v tu chvíli už při vší úctě takřka druholigovou sestavu domácích a dvěma góly odvrátili první ligovou prohru v sezoně.

Především Provod exceloval, stejně jako v Ostravě. Na Andrův stadion sice vzhledem k vážnému zranění z jara 2021, které se mu zde stalo, nemá super vzpomínky, ale na druhou stranu i se dvěma reprezentačními postupy už se to malinko mění k lepšímu. Morava mu svědčí.

„Husí kůže, nerad na to vzpomínám,“ usmál se nejdřív hořce. A pak s typickým nadhledem inteligentního muže pokračoval. „Jsem vděčný za to, jak na tom jsem, kde jsem, jak se cítím fyzicky... Necítím se jako král tohoto výjezdu, je jedno, kdo góly dává a nahrává na ně. Jeli jsme prostě pro šest bodů, přestože jsme věděli, že nás čekají obrovsky těžké zápasy.“

U tohoto se zastavme. Když povodně odložily utkání 8. kola na prosinec, právě Provod jakožto člen rady starších a přirozený lídr zavelel. Se spoluhráči se domluvil na tom, že ačkoli je v nabitém kalendáři každý rád za čas strávený s rodinou, v předvánočním období obzvlášť, bude nejlepší zůstat čtyři dny na východě republiky. Zavolal kouči, že mezi duely ve Vítkovicích a v Olomouci chce mužstvo setrvat na hotelu hned vedle domova Sigmy. Nechtěl nic podcenit.

A tak si Slavia udělala základnu ve stotisícové metropoli, utužila partu a vydřela šestnácté vítězství, které nese Provodův podpis. Nejdříve krkolomně posunul míč na Chorého, který se v obležení tří obránců díky síle dokázal prosadit. A o pár sekund později pod „klacek“ sám nekompromisně zakončil učebnicový brejk a Schranzův centr do kapsy.

Tři nadstandardní borci z EURO 2024, to fakt nechcete bránit...

V Edenu to vědí, proto s Provodem nedávno prodloužili milionovou smlouvu až do června 2029. Zatímco El Hadji Malick Diouf, Antonín Kinský, Christos Zafeiris, Oscar Dorley či Igoh Ogbu (měl zřejmě vidět druhou žlutou kartu za kopnutí do Muritalovy hlavy) vyhlížejí zahraniční angažmá, tahoun českého nároďáku je tváří SKS. Dobře zaplacenou. Absolutně nezastupitelnou.

Zápas na morál: 4000 skvělých fanoušků hnalo Slavii k obratu v Olomouci Video se připravuje ...

„Neskutečně nám pomáhá a těžko se nahrazuje. Když není na hřišti, sráží nás to,“ přikývl Trpišovský. „Je zdravě sebevědomý, tým ho nesmírně uznává, zahraniční hráči k němu vzhlížejí. Je to zase jiný lídr než Bóřa, klidnější. Pomáhá mu, že je hybridním hráčem, sedí mu styl, pozice i rozestavení. Je v nejlepším věku, zlomem bylo vydařené EURO a gól Portugalsku,“ připomněl.

Když slávistický předseda Jaroslav Tvrdík dostane otázku na Provodovu budoucnost, ošívá se. Pravidelně opakuje, že se spolu dohodli na dlouholetém spojení. Odchod není na pořadu dne, i proto ta nová lukrativní gáže.

Komplexní levonohý záložník bez slabin si ji zaslouží, stejně tak může směle pokukovat i po individuálních trofejích. Fotbalista roku? Zlatý míč České republiky? Proč ne.

„V mých očích je absolutně odstřelený. Přerostl českou ligu, je radost se na něj dívat. Nesmírná kvalita,“ obdivně vyprávěl trenér soupeře Tomáš Janotka, jenž dlouho pokukoval po dalším skalpu „S“, neboť nedávno plnotučně loupil na Spartě. „Byli jsme blízko druhé senzaci,“ mrzelo ho.

Oslabená Olomouc si sáhla na dno, předvedla maximum, vzdorovat však už nedokázala. Podzim končí v Mladé Boleslavi, Pražany čekají souboje s Anderlechtem a Teplicemi. „Závěry úvodní půlsezony pravidelně míváme výsledkově hodně silné, na to sázíme,“ podotkl Trpišovský.