Fenomén Matějovský. Nejstarší střelec hattricku může překonat i Buffona

Jeho dlouhověkost je naprosto neuvěřitelná. Když v neděli přišel na hřiště, postavil se do středu pole vedle Patrika Vydry a Vojtěcha Stránského. Ani jeden z parťáků Marka Matějovského ze zálohy ještě ani nebyl na světě, když dnes už ostřílený matador v květnu 2001 poprvé vyběhl na ligový trávník.

Mladá Boleslav s příchodem svého kapitána ožila, porazila trápící se Dynamo 4:0 a o muži zápasu nebylo pochyb. Rodák ze Staré Boleslavi stihl za 45 minut na hřišti zkompletovat hattrick a přepsal nejen české, ale i evropské historické tabulky. „V žádném případě jsem od něj neočekával tři góly. Je to absolutně bláznivé. V jeho věku jsem koučoval děti na zahradě a on pořád dává góly v lize,“ žasl nad výkonem svého nejzkušenějšího svěřence trenér Andreas Brännström.

Od roku 2000, kam sahají data společnosti Opta, se v nejlepších deseti evropských ligách ještě žádnému čtyřicátníkovi nepovedlo vstřelit v jednom zápase tři branky. Matějovský to dokázal jen pár dní před svými 43. narozeninami a na čele tabulky ostřílených kanonýrů překonal Španěla Jorgeho Molinu.

Další zápis do historických tabulek může pak zkušený veterán přidat už ve čtvrtek, kdy se Mladá Boleslav v Konferenční lize utká s polskou Jagiellonií. Pokud Matějovský nastoupí, stane se z něj třetí nejstarší hráč v historii evropských pohárů.

Už nyní se mladoboleslavský mazák pyšní dalšími absolutními rekordy soutěží UEFA. Při říjnovém utkání proti Noahu bylo Matějovskému přesně 42 let a 288 dní, nikdo starší do zápasu Konferenční ligy ještě nenaskočil. Napříč všemi evropskými soutěžemi je potom absolutní jedničkou mezi hráči v poli. V žebříčku nejstarších fotbalistů nad ním figurují pouze čtyři brankáři. Další dva – Brada Friedela a Gianluigiho Buffona – přitom může překonat už tento týden.

Pokud by chtěl Matějovský v této tabulce poskočit ještě výš, musel by u fotbalu vydržet do jara 2026, on sám to ale tuto variantu vylučuje. „Stoprocentně je to má poslední sezona, o tom jsem přesvědčený. Mám rád fotbal, baví mě to, ale věk nejde zastavit,“ sdělil po povedeném zápase v Českých Budějovicích.