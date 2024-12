Spáčil na radaru Slavie. Levonohý stoper může být záplatou za Dioufa

Rada Vacátko z něj asi nakonec nebude. Před Karlem Spáčilem se otevírají jiné netušené kariérní možnosti. Po roce v nejvyšší soutěži se stal žhavým obchodním artiklem. Levonohého mládence z Hradce Králové sledují nejblyštivější fotbalové značky v Česku, největší interes však podle zdrojů webu iSport.cz vykazuje Slavia. Reprezentanta do jednadvaceti let jezdí sledovat. Hráč je umístěn na prioritním seznamu posil v zimním přestupovém období.

Spíš se viděl jako detektiv, co řeší složité policejní případy. Studium tříletého bakalářského oboru kriminalistiky a kriminologie bere Karel Spáčil pořád vážně, občas odjede do Brna na zkoušku, nebo konzultaci. Víc se však nyní soustředí na dramaticky se rozvíjející sportovní kariéru. Ještě před dvěma lety hrál krajský přebor v Lipové, nyní po něm touží smetánka Chance Ligy. Proč? Protože hráči jeho ražení jsou v současném fotbale vysoce nedostatkovým zbožím. Je to stoper, levák. A sakra dobrý.

„Má všechny předpoklady být moderním obráncem. Je velice dobrý na míči, nezmatkuje, což je přesně to, co od stoperů chcete. Roste pro velké zápasy. V jednadvaceti letech je to komplexní hráč,“ pokyvuje hradecký trenér David Horejš, který každý den sleduje progresivní vývoj blonďatého kluka z Prostějova.

Právě odtud jej Hradec vykoupil během únorových týdnů letošního roku. Sportovní ředitel Jiří Sabou si talentovaného stopera vyhlédl na pracovních návštěvách po druhé lize. Učarovala mu Spáčilova dispozice levonohého stopera. Po pár dnech ve východočeském klubu využil zranění zkušeného konkurenta Michala Leibla, a do základu už nikoho nepustil. Co víc, v deseti zápasech vstřelil tři branky. Jednu, přímo nádhernou z dvaceti metrů, do sítě Slavie. Během podzimní části svoji výkonnost povýšil na další level, v nejvyšší soutěži má už celkem pět branek v jednatřiceti duelech. Na stopera výtečné číslo.

Proto není divu, že po hradeckém mládí koukají Plzeň, Sparta, ale především Slavia. Podle informací Sportu se v posledních dnech a týdnech oko skautského oddělení zaměřilo právě na Spáčila. Z tradičního dlouhého seznamu potenciálních posil se levonohý stoper dostal na prioritní pozice, tzv. short list.

Proto z pověření klíčových osob klubu sledoval hráče ve středečním duelu s Bohemians člověk, jemuž trenérský štáb v čele s Jindřichem Trpišovským abnormálně důvěřuje. Také měl být coby návštěva na nedělní partii Východočechů s Baníkem. A s výkony ostře sledovaného fotbalisty měla panovat výrazná spokojenost.

Proto vůbec není vyloučené, že Slavia za pár dní spustí akci Spáčil. V myšlenkách lídra Chance Ligy hraje výraznou roli i fakt, že Trpišovský prý vidí reprezentanta kategorie U21 nejen na pozici levého stopera, ale i halvbeka, čili jakousi alternaci za Senegalce Malicka Dioufa. A ten, jak známo, může v zimní pauze zmizet do Premier League, či do jiné z nejuznávanějších soutěží starého kontinentu.

V Hradci se na boj o Spáčila proto pomalu připravují. Podle zákulisních informací je v klubu velkým tématem transferová částka. Mluví se o minimální cenovce čtyřiceti milionů korun. A to i proto, že na východě Čech vidí počínání Sparty, která je prý ochotná zaplatit padesátimilionovou výstupní klauzuli na Emannuela Uchennu, nigerijského zadáka z Baníku.

Možné jsou následující scénáře: Hradec v zimě Spáčila prodá, přičemž hráč může zůstat pro jarní část v mateřském klubu. Stejně jako to Slavia před rokem upekla s Teplicemi v případě Štěpána Chaloupka. Dalším modelem může být i čekání vedení „votroků“ na letní mistrovství Evropy U21. Pokud by Spáčil na turnaji zazářil, mohl by zajímat i jiné zahraniční kluby, cena by mohla vyletět o desítky milionů vzhůru. Zároveň jde o riskantní podnik. Hrozí ztráta formy, zranění…

Karel Spáčil se může stát nejdražší hráčem, jehož Hradec ve své historii prodal. Dosud drží první místo Jan Hable, jenž v roce 2007 odešel za čtyřicet milionů korun do italské Fiorentiny.