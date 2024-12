Ligový FÍKend: o paskvilu na Julisce, špionech mezi fanoušky a panácích

Teď ovšem vymyslel jeden, který by mohl (spíš měl) ještě přehodnotit. Ne, nejde o geniální pas, kličku, patičku nebo precizní standardku. Jde o to, že hodlá ukončit kariéru. Sakra, proč? Odmítáme! Jágr také nebrzdí.

Ale on je na hřišti od kontroly hry, nápadů.

Výzvědné služby

Špionáž funguje také ve fotbale. To se ví, hledají se informace o soupeřích, přestupech, zraněních, rozhodčích.

Ale pozor, výzvědné služby používají rovněž fanouškovské tábory. Demonstroval to zápas Sparty s Bohemains, při němž se jasně ukázalo, že hostující zelenobílý kotel věděl, co bude stát na domácím choreu. Připravil si totiž reakci.

Sparťané se vytasili s nepříliš přívětivým nápisem Roztrhejte dnes klokaní mršinu. Bohemáci zareagovali podobně drsně: Skutečné mršiny hledejte mezi sebou.

Překlad nabízí i upozornění na fakt, že kdosi ze sparťanů nápad pustil do světa. No, nechtěli bychom být v jeho kůži, až se to provalí.