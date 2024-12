Ewerton: České občanství bych přijal. Rád hraju na Spartě, co Trpišovský?

Na hřišti se usměje jen málokdy, působí trochu nepřístupně. „Je to tak, kluci v kabině si ze mě někdy utahují, že bych se neměl pořád tvářit tak vážně,“ přiznává Ewerton Paixão da Silva. „Jenže pro mě je moje kariéra důležitá, záleží mi na ní. Znal jsem v Brazílii hodně hráčů, kteří si začali myslet, že už jsou velké hvězdy a že už nemusejí tvrdě pracovat. Nechci být jako oni,“ zdůrazňuje zanedlouho osmadvacetiletý ofenzivní démon.

Brazilský kapitán ostravského Baníku, to je netradiční kombinace. Jak si tuhle roli užíváte?

„Abych byl upřímný, překvapilo mě to. Kouč (Pavel Hapal) o tom poprvé začal mluvit před sezonou: prý by mě rád měl jako jednoho z kapitánů. Říkal jsem si – OK, ale vždyť tu jsem teprve rok. A pak přišel do kabiny a oznámil všem, že jsem hlavní kapitán. Pro mě to byl šok, jsem totiž docela nesmělý: moc nemluvím, a myslím, že za sebe raději nechávám mluvit výkony na hřišti. Ale přijal jsem a kluci to akceptovali, což je pro mě nejdůležitější.“

Jaký se snažíte být lídr?

„No, třeba na hřišti mluvím někdy až dost, dokonce se často musím krotit. (usmívá se) Ale mimo trávník jsem poměrně tichý chlapík. Někdy si ze mě kluci v kabině dělají legraci a říkají, že bych se měl víc smát, že se pořád tvářím takhle vážně. Při hře se ale opravdu snažím být lídr: mluvím se spoluhráči, podporuju je. Zatím to snad klape.“

A co komunikace s rozhodčími, poslouchají vás?

„Docela ano! Vždycky před zápasem přijdou a zeptají se, jestli se mnou mají mluvit česky nebo anglicky. Říkám jim: Žádný problém, klidně můžeme mluvit někdy česky, někdy anglicky.“

Slyšel jsem, že češtinu zvládáte poměrně dobře. Takže když řeknu Baník, vy řeknete…

„Pi…“ (směje se)