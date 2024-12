Ultras World říká: Letos je nejlepší Slavia. Za Peltu se ovšem klub omluvil

Ultras World vybírá TOP 10 pravidelně. Loni zařadil červenobílé srdcaře na šesté místo, nyní na to nejvyšší. Nejvíc patrně zaujalo ojedinělé choreo při „narozeninovém“ domácím zápase proti Karviné, při němž se do akce zapojil celý stadion, zaujaly i prezentace na Baníku či v Olomouci.

V klubu si počínání svých příznivců považují. „Prezentace Tribuny Sever a její skupiny Banda Chorea letos několikrát obletěly celý svět. Ať už hrajeme doma v Edenu, nebo venku, vždycky něco vymyslí. Vrcholem pak byl výroční „zápas roku“ proti Karviné, kdy dokázali zapojit celý stadion, a myslím, že na to nikdo z přítomných nikdy nezapomene. To byla čistá fantazie. Přestože máme občas na některé věci rozdílné pohledy, nesmírně si vážím jejich práce a toho, jak klub a tým podporují. Kdykoliv a kdekoliv. Bez ohledu na ocenění pak říkám, že máme ty nejlepší fanoušky na světě. A i díky nim se ze zápasů stal unikátní sportovní, kulturní a společenský zážitek,“ prohlásil pro web iSport.cz klubový šéf Jaroslav Tvrdík.

Podívejte se na slávistické choreo na začátku zápasu s Karvinou Video se připravuje ...

Co se skrývá za těmi rozdílnými pohledy, se můžeme dohadovat. Může to být třeba obří podobizna Miroslav Pelty při venkovním utkání na Baníku, kterou slávisté doprovodili nápisem „Již brzy ve vašich kinech: Vykoupení z věznice Mírov – Peltov“ ve zřejmé narážce na probíhající soudní proces s bývalým předsedou fotbalové asociace.

Klub se za to Peltovi soukromě omluvil s tím, že na obsah transparentů na venkovních stadionech nemají žádný vliv.

Choreo v Olomouci v rámci takzvaného Výjezdu roku už proběhlo bez sporných momentů a možná pomohlo i k otočce zápasu. „Největší borci a vítězové zápasu jsou právě fanoušci. Jsme šťastní, že jsme to pro ně otočili,“ řekl Trpišovský, kterého při zápase napadlo, že zrovna teď by se nezdar nehodil. „Problesklo mi to hlavou několikrát. Je to zodpovědnost. My jsme na fanoušky a vyprodané tribuny zvyklí, ale máte to v hlavě. Chorea i přesun stojí diváky práci i peníze, chcete se ukázat v nejlepším světle. Gól nás hodně hodil do nepohody, která u nás hodně dlouho nebyla vidět. Když ale dáte na tu tribunu góly, je to o to větší zážitek. Alespoň nejedeme čtyři hodiny domů s pocitem, že jsme jim ten zážitek zkazili.“

Za Slavií skončili v pořadí Ultras World polská Legia Varšava, marocký Moulodia Alger, srbská Crvena Zvezda Bělehrad a chorvatský Hajduk Split.