Nový stadion Bohemians: kapacita 7795 diváků, nejužší tribuna v Evropě

Bohemians oznámili, jak by měl vypadat nový Ďolíček. Rekonstrukce počítá s tím, že tradiční pražský fotbalový stadion zůstane na stejném místě a bude mít čtyři zastřešené tribuny. Představitelé klubu nastínili plány na dnešní tiskové konferenci.

Východní tribuna směrem k poště pak podle projektu bude nejužší tribunou v Evropě, kde se počítá se šířkou 4,5 metru. Celková kapacita zrekonstruovaného domova klokanů by měla být 7795 diváků na sezení. Uvažuje se i o variantě míst na stání, čímž by se kapacita ještě zvýšila.

„Práce chceme zahájit na konci příštího roku. Není to nereálný termín, ale zatím nemáme ani potřebnou dokumentaci,“ řekl předseda představenstva Dariusz Jakubowicz. Celá rekonstrukce by měla stát do 350 milionů korun.

