Footcast Preview: Wiesner do středu zálohy, radí Spartě Hoftych

Poté došlo jako obvykle k rozboru jednotlivých zápasů a všichni ve studiu si myslí, že duel mezi Spartou a Jabloncem bude gólový. „Sparta sice udržela čisté konto s Bohemkou, ale bylo to spíš zásluhou výborného Vindahla než výbornou defenzivní činností. Jablonec v této sezoně potrápil už kdejakého českého pohárového účastníka. S Plzní prohrál 2:3, se Slavií a se Spartou shodně 1:2. Co se týká sestavy Sparty, Lars Friis už nemá hráče na co šetřit. Panák nehrál proti Feyenoordu v základu, a proto čekám nejsilnější možnou základní jedenáctku. Solbakken mě zatím nepřesvědčil, Sadílek musí hrát pro svou energii, Kairinen by potřeboval odpočinout a Spartě bych doporučil dát do středu zálohy Wiesnera. V mládežnických reprezentacích to pode mnou hrál a vypadal skvěle. I jeho energie a rychlosti bych využil,“ řekl bývalý trenér Liberce nebo Boleslavi Pavel Hoftych.

„Teplice můžou spoléhat na duo Jásir - Gning, které dokáže vytvořit rozdíl díky svým individuálním rozhodnutím a jako v každém zápase outsidera mohou být velikou pomocí standardní situace, které umí Teplice skvěle zahrávat. Bílek i Harušťák mají vynikající kopací techniku k ohrožení přímým centrem nebo k realizaci zajímavého signálu. Slavia je ale obrovským favoritem a v posledním zápase si ukázala, že i hráči, kteří jsou standardně členy základní jedenáctky, dokážou zápas zlomit jako žolíci,“ predikuje expert O2 TV Sport Jakub Podaný.

Zajímavý bude duel v Ostravě, kam se vrací kouč Ondřej Smetana se svým Slováckem. V Ostravě totiž vyrůstal a Baník vedl do 45 ligových utkání jako hlavní trenér. „Pro domácí bude obrovský rozdíl, jestli bude k dispozici Ewerton a nebo bude chybět jako v Hradci. Absence nejproduktivnějšího hráče soutěže se na ofenzivě ostravského celku v Malšovické aréně dost podepsala. Pavel Hapal do základu určitě vrátí Holzera a Prekopa, a i proto bude ofenziva kvalitnější, ale nositelem rozdílu je přeci jen Ewerton. Proto bych si s ostrým tipem u Fortuny na vítěze utkání počkal, až vylezou sestavy,“ říká k sobotnímu večernímu zápasu David Sobišek.

