Expert Rada o Spartě: Není pevná v obraně. Friis? Zlepšení pořád nevidím

Sparta je v defenzivě zranitelná. A reakce dosud nepřišla. To potvrdila středeční prohra v Lize mistrů 2:4 na hřišti Feyenoordu. Fotbalisté z Letné inkasovali dva góly za devadesát sekund, z toho neubránili další standardní situaci. „Sparta neudělala dobrý dojem, první půle byla velkým zklamáním,“ uvedl expert Jakub Rada, někdejší ligový záložník. V čem vidí největší chyby českého mistra a proč chybuje v obraně? Roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu >>>

Spartu v Rotterdamu srazily dva rychlé inkasované góly, že?

„Tohle samozřejmě extrémně rozhodlo. Každý tým, když jede na hřiště soupeře jako outsider, musí si pohlídat standardní situace. To by měl být prostě základ.“

Což se ale už opakovaně nedaří. V čem je problém?

„Mám dojem, že Sparta je v tom poslední dobou zranitelná. Sází na zónové bránění, ale je otázka, jestli není na čase to změnit. Nefunguje to. Ale obecně mi přijde, že Sparta není pevná v defenzivě, a to nejde jen o zápas s Feyenoordem.

Trvá to už přes dva měsíce a reakce nepřichází.

„Říkal jsem si, že má Sparta zranění a výkyvy ve výkonnosti.